El estilo de la novia de Bad Bunny Por Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo: Gabriela Berlingeri/Instagram Inspírate con los looks simples pero muy a la moda de Gabriela Berlingeri, la mujer que le ha robado el corazón al 'Conejo Malo' Empezar galería Chica trendy Image zoom Photo: Gabriela Berlingeri/Instagram Gabriela lució muy juvenil y trendy con este vestido oversized color negro de corte en la pierna que combinó con unos tenis blancos de la marca Nike. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Atrevida Image zoom Photo: Gabriela Berlingeri/Instagram La joven puertorriqueña mostró sus envidiables abdominales con un crop top blanco, shorts de mezclilla, tenis blancos y un cover up muy colorido. 2 de 10 Applications Ver Todo A la moda Image zoom Photo: Gabriela Berlingeri/Twitter Con solo un sports bra color blanco, pantalón de mezclilla y cinturón negro de Gucci, la novia de Bad Bunny lució increíble. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Muy playera Image zoom Photo: Gabriela Berlingeri/Instagram Con su cara angelical, la puertorriqueña lució muy bella con este traje de baño floreado de una pieza. 4 de 10 Applications Ver Todo Actividad playera Image zoom Photo: Gabriela Berlingeri/Instagram La joven dejó claro que es una amante de los trajes de baño de una pieza. 5 de 10 Applications Ver Todo Niña buena Image zoom Photo: Gabriela Berlingeri/Instagram Sin necesidad de mucho glamour, Gabriela lució hermosa con un top negro, pantalones beige tipo cargo y tenis blancos. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amante del sol Image zoom Photo: Gabriela Berlingeri/Instagram Con este top color hueso de escote profundo, la mujer más codiciada del momento nos presumió su bronceado. 7 de 10 Applications Ver Todo Estilo juvenil Image zoom Photo: Gabriela Berlingeri/Instagram Ella también se unió a la tendencia de las playeras oversized con medias largas y tenis blancos de la marca FILA. ¿Qué tal? 8 de 10 Applications Ver Todo Happy Hour Image zoom Con este mini vestido playero negro con estampado de flores blancas, la joven lució fresca y muy bronceada. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Piel radiante Image zoom Photo: Gabriela Berlingeri/Instagram Sin una gota de maquillaje y luciendo un sports bra blanco, Gabriela ha alborotado las redes sociales. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image El estilo de la novia de Bad Bunny

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.