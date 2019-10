El estilo de las divas de la música latina By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Son auténticas diosas del espectáculo que llenan estadios y nos ponen a todos a bailar con sus pegajosas letras. Pero además, las grandes reinas latinas de la canción marcan sus propias tendencias con sus estilismos dentro y fuera de la alfombra roja. Divas a las que admirar y de las que tomar notas de estilo. Empezar galería JENNIFER LÓPEZ Image zoom George Pimentel/Getty Images for TIFF La nuyorican es sin duda una de las más polifacéticas en la alfombra. Siempre divina, opta por diseños que resaltan sus puntos fuertes, como escotes de infarto, tremendas aberturas en las faldas, o siluetas ajustadas que marcan su cuerpo escultural. Sin miedo a probar nuevas tendencias, tanto al vestir como en belleza, suele apostar por tonos bronceados en la piel y maquillaje que resalte su mirada. Además, siempre combina los accesorios a la perfección, sean joyas, zapatos o carteras. Advertisement Advertisement THALÍA Image zoom Kevin Mazur/Getty Images for Tony Awards Productions A la cantante mexicana, que también funge como diseñadora de moda, le gusta presumir su cuerpo en diseños que favorecen su silueta menuda. Conocedora de las tendencias, hemos podido ver una evolución en las alfombras, desde los trajes de colores llamativos en sus inicios, hasta tonos más elegantes para las grandes ocasiones. Los brillos y las aplicaciones son detalles que vemos en muchos de sus atuendos. Casual y práctica en el día a día, la hemos podido ver con elegantes diseños que suele acompañar de fabulosos peinados que queremos copiar. SHAKIRA Image zoom Miquel Benitez/WireImage Brillos metálicos, encaje, cinturones a la cadera y cierto aire casual son algunas de las características de los looks que escoge la colombiana para sus apariciones en público. De poca estatura, suele calzar zapatos con tacón y plataforma. Y cambia su color de pelo como quien cambia de camisa. Aunque últimamente la hemos visto con glamorosos vestidos, la cantante siempre mantiene un toque desenfadado, auténtico y juvenil. Advertisement LUCERO Image zoom Mezcalent La mexicana, quien comenzó muy joven en el mundo del espectáculo, ha sabido mantenerse en la brecha, tanto en el mundo artístico como en las listas de mejor vestidas. Cuando pisa la alfombra roja suele ser con vestidos entallados, con brillos o pedrería, transparencias o encaje. Detalles muy femeninos que siempre resaltan su estupenda figura. PAULINA RUBIO Image zoom La chica dorada arriesga siempre, ¡y acierta! Su clóset está lleno de minifaldas y vestidos muy cortos que le permiten lucir esas fantásticas piernas. Amante de las botas altas y los sombreros, suele crear llamativas combinaciones que no todas podrían lucir así de bien. Su estilo desenfadado y gamberro tiene tintes roqueros, como los outfits de cuero, complementos con tachuelas, flecos y grandes gafas de sol. GLORIA TREVI Image zoom Frederick M. Brown/Getty Images Han pasado ya años desde que andase con el pelo suelto, medias rotas y toda alborotada, pero la mexicana sigue teniendo esa chispa a la hora de vestir. Le gusta probar tendencias y con su cuerpo puede permitírselo. En su evolución hemos visto que ahora tiende a trajes más glamorosos y con detalles muy femeninos como plumas, pedrería o encaje. Pero sobre el escenario nunca faltan los shortos, los enterizos y los trajes muy ajustados con colores llamativos. Espectacular. Advertisement Advertisement Advertisement OLGA TAÑÓN Image zoom Mezcalent La cantante puertorriqueña, quien también ha hecho sus pinitos como diseñadora, acostumbra a lucir trajes favorecedores en colores sobrios siendo el negro su favorito. Los trajes de dos piezas de inspiración masculina son uno de sus atuendos más característicos y le sientan estupendamente. Las camisas y los sombreros, una prenda característica en sus looks, son piezas que luce con una elegancia natural. Últimamente la hemos visto rejuvenecida, arriesgando un poquito más en cuanto a la paleta de color, y nos encanta. GLORIA ESTEFAN Image zoom David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Amante de los estampados florales, abstractos e incluso animal print, la cantante cubanoamericana ha sabido mantenerse fiel a su estilo a través de los años vistiendo siempre de acuerdo a su edad y a la ocasión. Trajes entallados, colores luminosos, siluetas sirena, y un sabio uso de los vestidos la han mantenido en un lado discreto de las alfombras rojas, pero nunca la veremos en una lista de peor vestidas. ALEJANDRA GUZMÁN Image zoom Victor Chavez/Getty Images Su nombre es sinónimo de locura y travesura. En ella todo es excesivo: los volantes, los brillos, los encajes, la pedreria, las transparencias, los tejidos metálicos… es capaz de ponerse todo a la vez y que funcione. Y no nos referimos solo a los atuendos que luce sobre el escenario, en las alfombras es igual de insolente con la moda. Sexy y roquera, por la mexicana no pasan los años en cuanto a elecciones de estilo se refiere. Advertisement Advertisement Advertisement IVY QUEEN Image zoom Bennett Raglin/Getty Images La reina del reggaeton es la más camaleónica de nuestras estrellas. Como su cabello, que pasa del rubio al morado pasando por el rojo en un abrir y cerrar de ojos, son sus looks. Siempre apostando por trajes muy sexy, la puertorriqueña es una atrevida con la moda, los zapatos y hasta su manicura. Vestidos pegados, lentejuelas, plumas, brillos, estampado animal, altísimos tacones… encontramos los detalles más femeninos en el clóset de la cantante. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

