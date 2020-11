Close

¡Galán a la vista! Por qué nos encanta el estilo de Andrés Palacios, protagonista de Imperio de mentiras Casual, elegante, en bañador... El actor chileno mexicano Andrés Palacios luce espectacular en todos los escenarios ¡y tenemos pruebas para demostrarlo! Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Angelique Boyer y Andrés Palacios viven un momento dorado en lo profesional, gracias al éxito de su novela Imperio de mentiras. Y aunque hemos dedicado muchas líneas a la fabulosa silueta de la actriz y lo espectacular que luce en bikini, poco hemos hablado del estilo de su apuesto protagonista masculino. Nacido en Chile, el actor de 45 años se mudó a México con dos años, y él mismo se considera mexicano. Conocido por haber trabajado en televisión, teatro y cine, quizá no sabías que también tiene un pasado como modelo. “He tenido la fortuna de trabajar siempre en áreas que he disfrutado. He modelado, he hecho doblaje, teatro, televisión y cine”, comparte el actor, a quien también vimos en la última versión de La usurpadora junto a Sandra Echeverría. Y no nos extraña. Con su estatura y su cuerpo, Palacios puede hacer cualquier cosa que se proponga. Presencia, buen porte, un rostro muy masculino de mandíbula cuadrada, sonrisa perfecta y una mirada que enamora son algunas de sus características, además de bailar divinamente, como demostró en la portada digital que protagonizó con Boyer para People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Palacios, quien recientemente ha tenido que aislarse al dar positivo en Coronavirus, interpreta a Leonardo Velasco en la novela. Un policía de clase humilde que se enamora de una rica heredera (Boyer) con una pasión tan imparable como prohibida. Las chaquetas de cuero y las camisetas son las señas de identidad de su personaje, aunque en alguna ocasión nos deleita con algún traje de chaqueta y camisa. Un look no muy alejado de la realidad, pues hemos observado que en su día a día, el intérprete luce un estilo casual y relajado. Camisetas básicas en tonos lisos, pantalones de mezclilla y otras prendas de aire deportivo forman parte de su guardarropa. Pero el cuerpo de este hombre está hecho para llevar traje. Nos remitimos a las pruebas. Estas instantáneas que el actor compartió en sus redes sociales, demuestran que a su percha no hay traje ni esmoquin que se le resista. Igual que su coprotagonista femenina, Palacios es amante del mar y de los deportes acuáticos. Una oportunidad para admirar su cuerpo en bañador junto al océano. ¡Nos maravilla que Sebastián Rulli no tenga todavía más celos de los que ha confesado! Otra de sus aficiones, al menos cuando la situación lo permitía, es ir a conciertos. Quizá sea por eso que a veces le da un aire rockero a sus looks, con el cabello medio despeinado y lentes de sol. Reservado con su vida privada, vive con su pareja Alejandra Castillo y sus do hijos, Alejandro y Alfonso, en Ciudad de México. Y como buen mexicano, aunque se are adopción, también ha posado con sus sombreros. Imperio de mentiras es una versión de la telenovela turca Kara Para Aşk, y el actor que interpreta al intrépido policía en la serie original también lleva barba. Pero no ha sido siempre así para Palacios, quien también luce muy apuesto cuando va afeitado. Y un regalito extra para la vista. Un recuerdo de su pasado como modelo en el que protagoniza el anuncio de una popular fragancia masculina. ¿Con qué nos sorprenderá próximamente este multifacético y talentoso actor? Imperio de mentiras se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este en Univisión.

