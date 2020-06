El estilazo de Marta Lozano, la influencer de moda que tienes que tener en tu radar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo by Foc Kan/FilmMagic Si todavía no la sigues, te va a alucinar sus looks de alfombra roja, a pie de calle y, sobre todo, su increíble armario de zapatos y bolsos. Empezar galería OMG Image zoom La colección de bolsos de Valentino, Vuitton, Givenchy y las firmas más exclusivas es para morirse de envidia, pero está claro que la valenciana siente debilidad por los de Chanel. ¿Y quién no? 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio El armario de tus sueños Image zoom Instagram Al más puro estilo Carrie Bradshaw en Sex & the City, la influencer tiene decenas de pares de zapatos a la vista entre los que se incluyen firmas como Louboutin y Jimmy Choo. 2 de 10 Applications Ver Todo Bling Bling Image zoom La influencer también es muy fan de la joyería más fina. Atención al anillazo de la joyería Chaumet con diamantes y una piedra preciosa en azul aguamarina. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Parisian chic Image zoom Kirstin Sinclair/Getty Images Es una maestra a la hora de accesorizar sus looks, con detalles como este bolsito semitransparente de carey de la marca favorita de las instagrammers: Cult Gaia. 4 de 10 Applications Ver Todo De moda Image zoom Photo by Ilya S. Savenok/Getty Images for Self-Portrait Como influencer de moda no hay desfile que se pierda y durante las semanas de la moda es una habitual en el front row y siempre uno de los objetivos de los fotógrafos de street style. 5 de 10 Applications Ver Todo Image zoom Photo by Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images En su país ya ha trascendido las redes y alcanzado el estatus de famosa y no es raro verla en eventos culturales, como el festival de cine de San Sebastián donde llamó la atención con este look en raso y plumas blancas de la marca española Ze García. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio De gala Image zoom Photo by Foc Kan/FilmMagic Nos encanta que a pesar de tener seguidores en todo el mundo para ocasiones especiales y eventos de gala suele aprovechar para promocionar marcas de su país, como este vestido de Yolancris que escogió para su aparición en la alfombra roja del festival de cine de Cannes. 7 de 10 Applications Ver Todo Corte estrella Image zoom Photo by Jordi Vidal/WireImage Uno de sus atributos que más le gusta destacar son sus interminables piernas y por eso siempre elige vestidos largos con apertura lateral. 8 de 10 Applications Ver Todo Colegiala Image zoom Photo by Carlos Alvarez/Getty Images Marcando hombros con un diseño espectacular del modisto sevillano Fernando Claro en un evento benéfico. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio A todo color Image zoom Photo by Christian Vierig/Getty Images for Ermanno Scervino Aunque su estilo es más bien clásico, la española no le tiene miedo al color y le gusta resaltar su piel morena con tonos como este fucsia o el sinfin de vestidos rojos y verdes con los que solemos verla en sus redes. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image El estilazo de Marta Lozano, la influencer de moda que tienes que tener en tu radar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.