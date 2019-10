El espectacular look dorado de JLo en su aparición sorpresa en el concierto de Maluma La diva del Bronx dejó al Madison Square de piedra con este look de diva By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Cuándo descansa esta mujer? Después de protagonizar el momento más especial de las semanas de la moda cerrando el desfile de Versace con su mítico Jungle Dress en Milán, a la intensa promoción de su última película, Hustlers, y el lanzamiento de su nuevo perfume, no sabemos cómo Jennifer López es capaz de compatibilizar todas sus facetas profesionales. En mitad de todos esos compromisos la artista del Bronx ha tenido tiempo para trabajar en otra nueva película, una comedia romántica en la que compartirá pantalla con el actor Owen Wilson ¡y Maluma! Sí, según el portal especializado en cine IMDB el colombiano interpretará al prometido del personaje de JLo y el dúo aprocvechó el el último concierto que el reggaetonero dio en el Madison Square Garden el pasado viernes para grabar una escena de la película sobre el mismísimo escenario. Además de las chispas que saltaban entre ellos, nos quedamos de piedra con el look de JLo: un vestido dorado hasta los pies cubierto en flecos firmado de nuevo por Versace, su firma más repetida en los últimos meses. Image zoom Theo Wargo/Getty Images Según ha confirmado la casa de moda italiana en su cuenta de Instagram, los flecos dorados del vestido estaban hechos con cristales de Swarovski. ¡Qué lujo! JLo remató el look con una corona dorada con formas de plumas y un espectacular collar-cuello al más puro estilo Beyoncé y en cuanto al estilismo de belleza, la del Bronx optó por un recogido tirante y los labios en un color burdeos que combinaba perfectamente con el dorado del look. Advertisement EDIT POST

