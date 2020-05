El espectacular look de Adamari López en su fiesta de cumpleaños La presentadora cumplió 49 años Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cumplir años en época de pandemia es una experiencia completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero la gente ha buscado la manera de agasajar a sus seres queridos manteniendo el distanciamiento social y tomando en cuenta todas las restricciones para evitar los contagios, pero sin dejar de celebrar. Así exactamente fue cómo Adamari López celebró su cumpleaños número 49. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La querida presentadora fue sorprendida por su pareja Toni Costa con una celebración por todo lo alto, que incluyó un espectacular arco de globos colocado frente a su casa, una pequeña área decorada para que la cumpleañera se sintiera como reina, un dj, una estación de paletas, un hermoso pastel y una extensa lista de amigos a los que no les quedó de otra que pasar en caravana frente a la casa de la pareja para mandarle besos y abrazos de lejos a López. Pero lo que más nos gustó fue el fabuloso atuendo que lució la presentadora en este día tan especial. Para celebrar en grande su nueva vuelta al sol, López eligió un elegante jumpsuit rosado straplesss con plises, de la tienda Misura, que le sentaba de maravilla a su figura. De hecho, con ese modelo se pudo notar que sigue bajando de peso. Image zoom Había una vez foto/Instagram Image zoom Había una vez foto/Instagram Image zoom Había una vez foto/Instagram Para complementar su look, la puertorriqueña llevó una diadema de plumas rosadas, sandalias de plataforma y un maquillaje supernatural que resaltaba su hermoso rostro. Por su parte, la pequeña Alaïa llevó un hermoso vestido crema con rayas en la parte inferior y Costa optó por un pantalón blanco, y una camisa rosada para así combinar con su amada. Si duda, una pareja de ensueño y una celebración inolvidable.

