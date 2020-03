Así es como el azúcar afecta a tu piel La facialista de los famosos nos da sus claves de alimentación para mejorar la textura de la piel, recuperar tu glow y evitar el efecto "Sugar Face" By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Famosas como Vanessa Hudgens, Naomi Watts o Hailey Steinfeld adoran los tratamientos de la facialista Joanna Vargas. Además de sus sesiones su spa de la quinta avenida, la experta en piel también tiene su propia línea de productos y acaba de lanzar un libro con el tipo de consejos que lleva años compartiendo con su clientela VIP, centrados sobre todo en cómo puedes ayudar a mejorar la salud de tu piel y prevenir envejecimiento prematuro, ojeras, manchas y un sinfín de quebraderos de cabeza beauty a base de una buena alimentación. En su libro, Glow from Within (Harper Wave), Vargas distingue entre dos tipos de comida: “glow foods”, que te ayudan a brillar desde dentro, como sugiere el título del libro, y aquellos otros alimentos que te apagan. Por ejemplo, el azúcar forma parte de la segunda categoría, como bien sabe nuestra amiga JLo que se sometió a un reto por el cual no tomó nada de azúcar en 10 días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El azúcar interfiere con la producción de colágeno, sube tus niveles de insulina, provoca deshidratación y ralentizarse tu sistema linfático, que puede traducirse en arrugas, hinchazón o pérdida de luminosidad”, explica la experta. Según cuenta en esta guía, las moléculas de azúcar se mezclan con las moléculas de las grasas y proteínas en un proceso que se conoce como glaciación. Este proceso genera unas sustancias conocidas como AGEs que interfieren con la producción de colágeno que, como sabrás, es la proteína clave que mantiene a tono la estructura de la piel y evita que cuelgue, se arruga o se vea apagada. La experta habla incluso del efecto “Sugar Face”, que es cuando tienes la cara roja, con granitos o sin brillo, con arruguitas y ojeras. Lo mejor para evitar estos efectos obviamente es eliminar o reducir tu consumo de azúcar, muy especialmente el azúcar procesada. Es decir, adios a las galletas, pasteles y refrescos. Pero, insiste la experta, no olvides que el azúcar también se esconde en otro tipo de alimentos que no te esperas, como la pasta o el pan de harina blanca. ¡Presta atención a los ingredientes y tu piel te lo agradecerá! Advertisement

