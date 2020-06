El dispositivo que desinfecta el celular, las llaves y los lentes de sol en un dos por tres El dispositivo mata un 99.9% de las bacterias Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que la COVID-19 ha cambiado todo. No solo la manera en que nos relacionamos con los demás, sino también la forma en vivimos en nuestros hogares y la manera en que nos movemos en el exterior. La higiene extrema ahora se ha convertido en la obsesión de muchos y no es para menos. El virus se contagia tan fácil que no nos queda de otra más que seguir las instrucciones de los expertos, lavarnos las manos constantemente, desinfectar las superficies a menudo y llevar mascarilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de esas cosas que debemos limpiar superbién y a más a menudo, es nuestro celular y por obvias razones. El celular es lo que más usamos, lo ponemos cerca de nuestro rostro, lo tocamos constantemente y lo ponemos en diferentes superficies. Para eso existe un dispositivo que garantiza un celular completamente libre de microbios y bacterias. Hablamos del UV Sanitizer Lite, de Casetify. Este pequeño aparto está compuesto con luces UV-C, las cuales tienen la habilidad de matar un 99.9 por ciento de los gérmenes y las bacterias que pueden estar en tu celular. De hecho, la luz puede penetrar en las grietas más pequeñas del teléfono y deshacerse de todo lo que podría contaminar tus manos o rostro. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Lo mejor de todo es que con este dispositivo también puedes desinfectar las llaves, la billetera, los lentes de sol y cualquier otra cosa que quepa en la pequeña caja rectangular. Además, es lo suficientemente pequeña como para llevarla en el bolso y usarla cuantas veces sea necesario. Una excelente idea, ¿no crees? La UV Sanitizer Lite, de Casetify, viene en tres colores, cuesta $80 y la puedes obtener en Casetify.com.

