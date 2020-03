El desayuno perfecto de una experta en fitness para estar en forma Esto es lo que recomienda Massy Arias para ayudarte a sentirte saciada y llena de energía todo el día By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si después de los excesos de las navidades has conseguido perder esos kilos de más, ahora puedes concentrarte en mantener el peso, endurecer los músculos y evitar el temido efecto yo-yó. La influencer experta en entrenamiento y nutrición Massy Arias comparte en su Instagram videos de ejercicios y consejos de dietas con los que ella misma ha conseguido su cuerazo de acero y ha diseñado su propio plan de adelgazamiento y entrenamiento, Massy 360. ¡Fíjate en lo que desayuna para estar a tope de energía! “Cuando haces tu desayuno tu almuerzo”, escribe la dominicana junto a una imagen de su primera comida del día.

"Para mí, la comida es medicina, y la medicina es comida. No se trata de comer menos, sino de proporcionarle a tu cuerpo lo que necesita para rendir al máximo. Trata tu cuerpo como un Ferrari", sentencia en su Instagram junto a esta imagen en la que se puede ver una tostada de pan integral (fibra) con aguacate (grasas "buenas"), un toque de queso feta, rodajas de tomate (betacarotenos), lechuga (más fibra) y claras de huevo (proteínas). "Este es un ejemplo de cómo comerás [al comenzar su plan]. Te alegrará saber que estas recetas serán básicas en tu vida diaria. […] Una idea increíble, deliciosa, y que te mantendrá satisfecho". Si este año quieres prepararte para la temporada de playa y piscina con tiempo y cabeza, sigue sus ejercicios y más tips dietéticos en @massy.arias para reducir centímetros y ponerte como una roca de aquí al verano.

