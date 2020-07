Este corrector desaparece al instante las manchas causadas por el acné Es uno de los mejores productos para cubrir imperfecciones Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En los últimos años el corrector se ha vuelto uno de los productos de belleza más populares y no es para menos. Un buen corrector puede desaparecer las ojeras instantáneamente, le puede dar luminosidad al área de los ojos y además hasta te puedes hacer el famosos contour con un tono más oscuro que el de tu piel. La realidad es que el producto puede hacer maravillas a la hora de maquillarte. Otra cosa para que también sirven los correctores, es para cubrir las manchas, en especial las que salen debido al acné. Eso sí, no cualquier corrector es el ideal para ese trabajo. Los mejores son los que vienen en crema y tienen consistencia gruesa. Yo descubrí uno que es una verdadera maravilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y cómo le pasó a muchas chicas, durante la cuarentena mi piel empezó a actuar diferente y me empezaron a salir espinillas. Como no estoy acostumbrada empecé a tocarlas y por supuesto muchas se infectaron y me dejaron marcas muy feas. Por el momento ya están mucho mejor, pero se notan bastante. Es por esa razón por la que empecé a usar el corrector Sensual Skin Enhancer, de Kevin Aucoin. Este producto cubre, corrige y literalmente borra cualquier marca o mancha que tenga en el rostro, incluso hasta lo puedes usar en el cuerpo. Además, como contiene aceite de jojoba también hace que la piel se vea hidratada y radiante. Image zoom Cortesía Cuando lo uso parece que tengo una piel libre de manchas. La verdad es increíble. Se puede aplicar antes de la base, pero yo lo hago después de que me aplico la base y el polvo, y lo hago con los dedos. Lo dejo secar por unos minutos y vuelvo aplicar el polvo. Eso sí, en vez de frotarlo, lo mejor es aplicarlo haciendo delicados toques encima de la mancha hasta que esta se cubra por completo. Con un poquito de producto, es suficiente. Esta técnica me ha funcionado muy bien. El Sensual Skin Enhancer, de Kevin Aucoin cuesta $48 y lo puedes comprar en Sephora.com.

