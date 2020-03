Descubre "El chip de los famosos" para recuperar la energía El Dr. Campos nos descubre un nuevo tratamiento que ya están probando los famosos y que parece de una película de ciencia ficción By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Te imaginas volver a recuperar la energía y vitalidad que tenías antes de cumplir 50 o 60 años como por arte de magia? Eso es lo que promete el “chip de los famosos” del que nos habla hoy nuestro experto colaborador en piel y envejecimiento, el Dr. Campos. Sigue leyendo si tienes curiosidad por saber qué es, cómo funciona y quién puede usarlo. “Aunque parezca una cosa de ciencia ficción, ya es posible recuperar la energía, salud, y vitalidad de la juventud con un chip que se inserta debajo de la piel”, cuenta. ¡Algunas de sus clientes como Rashel Díaz y Olga Tañón ya lo están probando! La clave de este chip, según nos explica el experto, está en su efecto sobre las hormonas. “Las hormonas juegan un papel fundamental en el funcionamiento óptimo del cuerpo. Desafortunadamente a partir de los 30 los niveles hormonales comienzan a declinar y empiezan los cambios asociados a esa disminución”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El doctor describe el método como un proceso de optimización hormonal simple y eficaz. Una de las ventajas es que, al utilizar hormonas bioidénticas, iguales a las que tu cuerpo produce, tu cuerpo lo identifica como algo natural y el cuerpo absorbe solo lo que necesita deuda manera estable y constante. Los candidatos ideales para este tratamiento puede ser cualquiera que sufran las consecuencias de un desarreglo hormonal que puede variar mucho: desde cansancio a aumento de peso o pérdida del cabello. En el laboratorio se determinará cuál es la causa de tu problema y en qué estado está tu sistema hormonal. Mientras tanto, no te pierdas cada semana los mejores tips del @drcampos para mantener la salud de tu piel desde casa y la consulta del dermatólogo de la forma más segura y saludable. Advertisement

Close Share options

Close View image Descubre "El chip de los famosos" para recuperar la energía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.