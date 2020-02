El antes y el después de Adamari López tras su dieta. ¡El cambio es espectacular! La co-presentadora de Un Nuevo Día se comprometió a mejorar su vida y el resultado salta a la vista. Así ha sido la transformación de nuestra chaparrita en los últimos dos meses. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que es una luchadora nata, lo sabemos de sobra. Lo ha demostrado con creces a lo largo de su vida y frente a las distintas adversidades que han llamado a su puerta. Su más reciente reto es bajar de peso no solo para verse, sino también para sentirse mejor. A comienzos de enero, justo cuando acabaron las fiestas navideñas, Adamari López se metió de lleno en el programa de puntos WW, del que además se convirtió en embajadora. Casi dos meses después los resultados son un hecho. Despacio pero sin pausa, la presentadora puertorriqueña ha ido transformando su día a día introduciendo hábitos saludables en sus comidas y su forma de vida, ejercitando más y aprendiendo a alimentarse mejor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los resultados son evidentes. No ha bajado de forma fugaz, sino que ha sido un proceso de a poquito. Su enfermedad y el tratamiento hicieron estragos en su salud y en su cuerpo, pero ahora es ella la que ha tomado las riendas para volver a mimarse y cuidar su figura. En su actual dieta no ha renunciado a lo que le gusta, se trata de cumplir con la cantidad y no excederse. Tampoco se flagela si un día se salta las normas porque sabe que al siguiente lo retomará. El no sufrir la presión de tener que bajar cierta cantidad de libras en un tiempo límite le motiva aún más, no es cantidad es calidad. ANTES AHORA Este cambio de actitud ante la comida ha tenido repercusiones en su persona. Está más feliz, más alegre y asume tener más energía. Como bien reconoce en este sincero video, verse mucho mejor en Un Nuevo Día le inspira y le llena de satisfacción porque ve que no está siendo en vano. Reconoce que todavía le queda un largo camino por recorrer pero viendo que el esfuerzo da buena cosecha está encantada de la vida de seguir dándolo todo y más. Adamari formará parte el próximo 14 de marzo de nuestro evento Poderosas, un día lleno de talleres y paneles junto a celebridades, figuras clave de la comunidad y distinguidos líderes en el mundo de los negocios, que se llevará a cabo en Miami. Advertisement

