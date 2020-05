El accesorio que necesitas para hacerte la cola perfecta Descubre el arma secreta probada y aprobada por un peluquero profesional para conseguir una cola con más volumen y que aguante horas y horas By Irene San Segundo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Tienes el pelo tan largo que ya no sabes que hacer con él? ¿O estás aburrida de llevarlo siempre igual y te apetece variar? Este es un momento como pocos para divertirte practicando estilos con los que no te habías atrevido hasta ahora, como a hacerte una trenza de espiga o la coleta perfecta aunque no tengas mucho volumen o cantidad de pelo. El estilista Brandon Liberati, que ha trabajado con famosas como Lady Gaga y Eva Longoria, nos ha confesado uno de sus trucos para conseguir esa cola de caballo con la que todas soñamos y es más sencillo de lo que piensas. "La cola alta se ha convertido en uno de los looks imprescindibles, ya sea para ir al gimnasio o a una alfombra roja", reconoce. "Esta pequeña joya es fácil de usar, viene en versión para rubias y morenas y se ha convertido en un básico en mi kit de peluquería". Image zoom Cortesía de la marca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La herramienta se llama Ponyfull y, como explica el estilista, se presenta en dos versiones: una en un tono beige para rubias y otra, negra, para los tonos de cabello más oscuros. "Antes para conseguir esa coleta perfecta e instagram-ready usaba varias herramientas y productos como champú seco, laca y cepillaba muchísimo el pelo. Con Ponyfull me aseguro un volumen perfecto cada vez, incluso en cabello fino, y aguanta de verdad sin acabar hecho un desastre al final de la noche", dice. Asegúrate de que cuando recoges la coleta con la goma elástica no la ajustes demasiado y deja espacio para insertar el Ponyfull, como puedes ver en el video con las instrucciones a continuación.

