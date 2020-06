¿Funcionan los ejercicios faciales para prevenir arrugas? El Dr. Campos resuelve tus dudas sobre esta tendencia a la alza en materia antienvejecimiento Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si estás a la última en cuestión de tratamientos y técnicas antiarrugas, habrás oído hablar de técnicas como el yoga o la gimnasia facial que prometen devolverle a la piel de tu rostro un tono más juvenil y evitar el temido "efecto caída" que suele darse a medida que vamos cumpliendo años. Nuestro experto en envejecimiento y cuidados de la piel, el Dr. Campos, nos explica qué factores deberíamos tener en cuenta antes de probar estas terapias y qué efectos podemos esperar. Según explica el experto, hay controversia porque muchos esteticistas llevan tiempo utilizando técnicas de masaje facial para levantar, tonificar y estimular el colágeno, pero otros creen que hacer movimientos repetitivos con los músculos de la cara pueden hacer todo lo contrario y exagerar la apariencia o provocar la aparición de las arrugas. “La verdad es que muchas de nuestras arrugas faciales provienen del exceso de actividad muscular [en estas zonas], como las líneas de la risa, las patas de gallo y las arrugas de la frente, que provienen del uso de estos músculos faciales”, dice. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La única forma saludable y no quirúrgica de reducir la grasa facial es bajar de peso general lograda mediante la dieta saludable y ejercicio”, explica. Pero ojo, porque si pierdes mucho peso y grasa puedes verte más envejecida. Si quieres saber qué recomienda el doctor en lugar de la gimnasia facial, no te pierdas el video completo al inicio del video y sigue los consejos del doctor en sus redes sociales cada día en @doctorcampos.

