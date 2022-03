Eiza González, la reina Letizia, Kate Middleton... celebridades que usan la moda para apoyar a Ucrania Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería celebridades apoyan a ucrania moda Credit: Instagram/Getty Images Además de donar dinero para apoyar a los refugiados, muchas celebridades están usando la moda para mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano, cada una a su estilo. Empezar galería Eiza González La actriz mexicana ha compartido esta imagen ataviada con un coqueto conjunto de la marca ucraniana Daily Sleeper, animando a sus fanáticos a seguir su ejemplo y comprar ropa y accesorios de empresarios de este país. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia, España Credit: Paolo Blocco/WireImage Durante un acto público en Madrid, la reina española eligió esta blusa blanca adornada con bordados tradicionales ucranianos conocida como una vyshyvanka. Un diseño muy importante en la tradición del país cuya elaborada decoración se considera un talismán contra la mala suerte. 2 de 8 Ver Todo Kate Middleton Famosas apoyan a ucrania con moda Credit: Neil Mockford/ GC Images La duquesa de Cambridge ha visitado el centro cultural ucraniano en Londres con este suéter de color azul y una insignia con la bandera de Ucrania. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Salma Hayek La mexicana estuvo en primera fila del desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París, un show que también rindió un tributo al país en guerra, y lució la camiseta diseñada por Demna Gvasalia con los colores de Ucrania. 4 de 8 Ver Todo Bella Hadid Otra en presumir la prenda fue la maniquí, quien al igual que su hermana Gigi Hadid, inspirada por su colega, la modelo argentina Mica Argañaraz, van a destinar todo los que ganen en la Semana de la moda parisina a ayudar a los refugiados. 5 de 8 Ver Todo Kerry Washington Famosas apoyan a ucrania con moda Credit: Stefanie Keenan/Getty Images La actriz es una de las celebridades reconocidas por la revista Time como "mujer del año" y en la celebración se presentó con un sensual diseño negro de profundo escote y una insignia de la bandera ucraniana. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Isabel Marant La diseñadora quiso usar la visibilidad que obtiene su desfile durante la Semana de la Moda de París para posar con este suéter azul y amarillo y compartir un mensaje de solidariad y apoyo para con el pueblo ucraniano. 7 de 8 Ver Todo Madonna La reina del pop ha compartido vídeos de los bombardeos y en su último concierto enarboló una bandera ucraniana mostrando su apoyo y su rechazo al conflicto armado. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

