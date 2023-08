Eiza González es una princesa moderna con este fabuloso vestido ideal para una fiesta de verano La actriz mexicana volvió a dar una lección de estilo con su elección, sensual y sofisticada: un vestido semitransparente de Tory Burch confeccionado en tul. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eiza González tiene talento, hermosura y un cuerpo de infarto, lo que le ha llevado a ser una de las actrices latinas más exitosas en la actualidad, así como a lograr contratos como embajadora de sofisticadas marcas como la firma de joyería Bulgari. La mexicana funge como embajadora de esta mítica casa joyera desde 2021 y en sus apariciones públicas siempre luce accesorios divinos que combinan a la perfección con sus atuendos. Amante de la moda, González siempre os deja lecciones de estilo, ya sea posando en diminutos bikinis durante sus vacaciones, o en las alfombras rojas de los eventos más glamorosas a los que asiste. En esta ocasión, la protagonista de Ambulance fue la anfitriona de una cena especial en Malibú, ofrecida por la casa de joyas italiana. "Lo pasé increíble celebrando con mi familia Bulgari una hermosa cena. No fue más que alegría poder compartir momentos tan maravillosos con otras mujeres a las que admiro y respeto", escribió en Instagram. Eiza Gonzalez parece princesa Bulgari Credit: Instagram/ Marc Patrick González compartió unas imágenes tomadas por el fotógrafo Marc Patrick, en las que luce radiante con un vestido digno de una versión actualizada de Cenicienta. Se trata de un traje de cuerpo transparente sin mangas, de la colección primavera/verano 2024 de Tory Burch que lució con un brasier de líneas sencillas en color blanco. Eiza Gonzalez parece princesa Bulgari Credit: Instagram/ Marc Patrick De color azul cielo, cuenta con una falda de cintura asimétrica plisada estilo globo, confeccionada en delicado tul, que dejaba al aire su ombligo. Como una princesa, eligió zapatos de punta de tono lila satinado con pulsera abrochada al tobillo. Eiza Gonzalez parece princesa Bulgari Credit: Instagram/Owen Gould La actriz lució guapísima con un maquillaje natural, elaborado por el maquillista Jose Corella, con delineado de ojos marcados, rostro luminoso y labios jugosos con mucho brillo. El peinado estuvo a cargo de Owen Gould, quien optó por dejar la melena chocolate de Eiza suelta, con raya partida en el centro. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La guinda del pastel fueron las joyas Bulgari que presumió la anfitriona. Varias gargantillas, pequeños aretes, anillos y pulseras de oro, sutiles y elegantes, que completaban el look a la perfección. Eiza Gonzalez parece princesa Bulgari Credit: Instagram/Marc Patrick Con un ajetreado verano, en el que se le ha visto descansar junto a Lewis Hamilton a bordo de un yate y en el concierto de Karol G en Los Ángeles, la actriz se está tomando un descanso tras filmar sus últimos proyectos, dos superproducciones de Hollywood, uno de ellos dirigido por Guy Ritchie en el que comparte créditos con Henry Cavill.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eiza González es una princesa moderna con este fabuloso vestido ideal para una fiesta de verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.