Eiza González, una sexy aventurera en la playa con diminuto bikini La actriz mexicana está disfrutando de unos días de descanso en un destino paradisíaco y nos regaló varias instantáneas en bikini y hasta un video montando en moto acuática. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está siendo un año fructífero y ocupado para Eiza González. Después de rodar dos nuevas películas con superestrellas de Hollywood, la actriz se ha tomado un respiro y ha compartido con sus seguidores algunos detalles de unas paradisiacas vacaciones en una isla perfecta para desconectar. Rodeada de palmeras y aguas cristalinas, la mexicana acaba de finalizar las grabaciones de su más reciente proyecto en Nueva Zelanda y ya le tocaba descansar. Eiza Gonzalez vacaciones sexy mini bikini Credit: Instagram Stories Desde hace varios días la protagonista de Ambulance no deja de darnos envidia posando en parajes incomparables con diminutos bikinis, flor en la oreja y un bronceado impecable. Además de talentosa, la actriz es amante de la moda y puede presumir de una silueta estupenda. Con un glamoroso bikini de estampado serpiente en rosa y amarillo, quedo en evidencia su magnífica forma física. Eiza Gonzalez vacaciones sexy mini bikini Credit: Instagram Stories En una habitación flotando sobre el mar, con una pequeña piscina privada y vistas a la naturaleza, la estrella se tomó varias fotos en el espejo donde se puede apreciar su vientre plano y tonificado. Eiza Gonzalez vacaciones sexy mini bikini Credit: Instagram Stories Con el cabello suelto, ligeramente ondulado por el aire marino, y nada de maquillaje, la actriz parece realmente relajada y disfrutando del momento. Eiza Gonzalez vacaciones sexy mini bikini Credit: Instagram Stories SUSCRÍBETE AL BOLETÍN También le hemos visto posar en una playa de postal, con un bikini multicolor muy favorecedor e incluso compartiendo con la gente local aprendiendo nuevas habilidades, como tejer coronas de hojas. @@eizagonzalz Además, la también empresaria aprovechó para inaugurar su cuenta de TikTok con un video demostrando su habilidad montando en moto acuática. Hace un par de días, la embajadora de Bulgari comentó en sus historias que se había disparado su fiebre maternal al ver a una niña jugar junto al mar, y que le encantaría ser madre. Sin pareja conocida por el momento, la mexicana está centrada en el momento y disfrutando cada instante de su vida. ¡Bravo Eiza!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eiza González, una sexy aventurera en la playa con diminuto bikini

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.