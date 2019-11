¿Se inspiró Eiza González en este look que llevó Thalía en el 2014? Thalía llevo este look en el 2014, mientras que Eiza González lo lució hace unos días. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En esta época de redes sociales, a muchas chicas y chicos que se le hace difícil repetir los looks. Ya te podrás imaginar que, si eso es para algunos que no tienen millones de seguidores como las celebridades, repetir un vestido para ellos es casi imposible. Y no solo repetir se convierte en una gran tragedia para las famosas, sino encontrarse a una compañera con el mismo atuendo. Ese malestar también se produce incluso cuando esa coincidencia se produce en lugares y tiempos diferentes tal y como le pasó a Eiza González, quien al parecer se inspiró en un look de Thalía para asistir a un evento recientemente. Resulta que hace unos días González llegó a la premier, en Beverly Hills, del documental Very Ralph (Netflix) acerca de la vida del legendario diseñador americano Ralph Lauren y para la ocasión, la mexicana optó por un ceñido vestido negro a rayas con los hombros al descubierto y llamativas plumas. Para complementar su look, la artista eligió zapatos negros de punta y un sencillo recogido. A nosotras nos encantó su atuendo y gracias a una publicación que hizo en su cuenta de Instagram Jomari Goyso, nos acordamos de que ya habíamos visto un look bastante parecido en la querida Thalía. Y es que resulta que en el 2014 la cantante mexicana llevó un vestido, o mejor dicho todo un look casi idéntico al de su compatriota durante una fiesta en Nueva York. En su caso, el vestido no era de Ralph Lauren pero tenía prácticamente la misma silueta y sobretodo las llamativas plumas. Lo curioso es que Thalía también llevó zapatos negros de punta y un recogido bastante parecido al de González. Image zoom MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images; Rommel Demano/Getty Images Image zoom MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images Image zoom Rommel Demano/Getty Images Lo cierto es que haya sido coincidencia o no, ambas lucen regias con sus respectivos vestidos. De hecho, una pieza como esta estaría perfecta para cualquier cena o fiesta ahora que se acercan los Holidays. Advertisement EDIT POST

