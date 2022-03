¿Se agrandó los labios Eiza González? Mira las fotos y decide por ti mismo La actriz causó sensación durante el estreno, en París, de su nueva película Ambulance. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No podemos negar que en este momento Eiza González es una de las artistas latinas más exitosas de Hollywood y sin duda, se merece todo el reconocimiento que está recibiendo. La joven actriz no solo ha participado en exitosas producciones, sino que también se ha convertido en la nueva it girl de las alfombras. Gracias a los espectaculares atuendos que lleva cuando asiste a alguna gala, González siempre ocupa un espacio en la lista de las mejor vestidas, por lo que también ha llamado la atención de importantes marcas de moda. De hecho, el año pasado se convirtió en la primera embajadora latina de Bulgary. Eso sí, no solo sus logros dan mucho de qué hablar, sino también su vida amorosa y su figura. Si bien la actriz mexicana goza de un cuerpo delgado y esbelto, muchas veces ha sido criticada por su delgadez, al igual que por las supuestas operaciones que se ha hecho en la cara. Ahora nuevamente su rostro es tema de conversación, en específico, sus labios. Y es que en la premier, en París, de su nuevo proyecto Ambulance, González luce muy diferente. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Eiza gonzalez en premier Ambulace en paris Eiza gonzalez en premier Ambulace en paris Credit: 2022 Best Image/The Grosby Group Eiza gonzalez en premier Ambulace en paris En esta ocasión llegó a la alfombra con un vestido de seda de un solo hombro, de Stella McCartney, pero no fue su atuendo lo que llamó la atención, sino su rostro porque lucía más relleno y sus labios mucho más carnosos. No estamos seguras si este efecto fue causado por la forma en que la maquillaron, pero lo cierto es es posible que la actriz haya ido a hacerse uno que otro arreglito para este día tan importante para ella. ¿Crees que se inyectó rellenos en el rostro y se aumentó los labios?

