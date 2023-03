Eiza González se atreve con un nuevo tono de cabello ¡a que no adivinas cuál! La actriz mexicana compartió hace pocas horas este sensual look que le queda maravilloso ¿lo copiarías? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eiza González no tiene miedo a salir de su zona de comfort y menos cuando se trata de tintes y estilos de cabello. Hace pocas horas compartió en Instagram un sensual vídeo en el que presume su larga melena con un corte en capas y un nuevo tono de cabello. Con el titular "Mauve dreams 💜" o sueños en malva, la actriz mexicana muestra su lustrosa cabellera esta vez con flamantes destellos púrpura. Aquí la vemos posar para este selfie ataviada con un traje negro de escote en V y un cinturón grueso del mismo tono. Sus fans no tardaron en deshacerse en halagos y piropos que ya superan los dos mil comentarios y son muchas las que le preguntan tanto por su tipo de corte como por el nombre exacto de este tinte que se integra de manera muy orgánica a su tono de castaño natural, que recuperó hace poco luego de haber pasado en meses recientes por un rubio platinado con un estilo más corto. Con el deseo de seguir cosechando éxitos en su carrera artística, Eiza se somete a cambios impactantes de imagen como veremos en las siguientes imágenes. Su belleza le permite hacerlo para causar siempre admiración por su versatilidad. Hace unos meses la actriz sorprendió con un radical cambio de look apostando por una cabellera completamente platinada. De acuerdo con sus palabras, eligió esa tonalidad de cabello porque siempre escuchaba que "las rubias se diviertían más". Al parecer, la diversión continuó en su vida pues ya para Abril del 2022 en Miami la vimos con un nuevo tono y estilo de peinado en seductoras ondas. ¡De regreso a sus raíces!. Así celebraron muchos medios la recuperación del tono castaño de su cabello que realmente afina y resalta sus delicadas facciones con mayor naturalidad. Vestida de blanco angelical, causó en Mayo gran sensación en la última gala del Museo Metropolitano de Nueva York con un diseño de ligeras plumas del americano Michael Kors. Para la gala neoyorquina, su cabello en un tono castaño más oscuro fue recogido en una sencilla coleta para no competir con el despampanante traje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde Octubre la protagonista de Ambulance optó por dar un toque de luz a su cabello con la ayuda de unas iluminaciones en rubio. La vimos posar muy maja en un evento de la firma Bulgari en Mexico Posteriormente en Noviembre pudimos apreciar más de cerca su look gracias a una publicación en sus redes en la que agradecía a su equipo de trabajo luego de la filmación en su querido México Nataly de la cinta La Máquina, junto a Diego Luna y Gael García Bernal. En este bello close up su melena en castaño claro contrastacon sus ojos miel. Para rematar el 2022 con el mismo estilo de cabello, la vimos posar con su habitual glamour con un conjunto metalizado de la firma italiana Prada para una sesión de fotos Y finalmente Eiza González le dio la bienvenida a Marzo del 2023, mes de la mujer con su última innovación en materia de cabello, este Mauve o púrpura sutil con aire muy sofisticado que ya de seguro tiene a miles de sus seguidoras corriendo a los salones para replicarlo. Tal y como dicen sus admiradoras: "Nos urge copiártelo". ¡Prepárense estilistas!

