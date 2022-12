Eiza González, Natalia Bryant y Margot Robbie deslumbran en el estreno de Babylon ¡mira qué looks! Numerosas celebridades asistieron al estreno de Babylon, la última película protagonizada por Brad Pitt. Un derroche de estilo y glamour que nos dejó maravillados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche del jueves Los Ángeles desplegó su alfombra roja en la premiere de Babylon, la nueva película protagonizada por Brad Pitt, que se sitúa en la época en la que se introdujo el sonido en el cine. El galán, quien cumplirá 59 años este domingo, desfiló muy elegante con un traje clásico de color oscuro y ligeramente brillante, y una camisa blanca con el cuello desabrochado. Pero aunque encabeza el reparto, apenas destacó en el photocall por estar rodeado de bellas y estilosas mujeres. Con la mayor parte de las asistentes vestidas de negro, dos rostros sobresalieron en el mar de celebridades que posó para las cámaras: Eiza González y Margot Robbie. Eiza González Eiza Gonzalez brilla estreno Babylon Credit: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images La actriz mexicana, quien sigue triunfando en Hollywood y pronto estrenará un nuevo proyecto, apostó por un glamoroso vestido ajustado de largura midi con mangas y escote transparente más pronunciado en la espalda, de Prada. Para alargar más sus kilométricas piernas, optó por unos zapatos peep toe de plataforma en charol negro, con pulsera al tobillo. Eiza Gonzalez brilla estreno Babylon Credit: Steve Granitz/FilmMagic Con el cabello recogido y unos mechones sueltos enmarcándole el rostro, eligió por un maquillaje natural, que resaltaba sus ojos almendrados y sus labios en un jugoso tono rojo. Completó el look con unos deslumbrantes aretes. Margot Robbie Eiza Gonzalez brilla estreno Babylon Credit: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images Sumándose a la tendencia de los vestidos con capucha, la actriz australiana se enfundó en este sexy modelito de Alaïa. Tejido en cachemir, presenta una gran abertura en el abdomen, líneas simétricas y una tira que cae con un ribete de pelo. Con la raya partida, la protagonista de la cinta presumió sus bellas facciones con un maquillaje muy natural. Además de en Babylon, podremos ver a la rubia muy pronto en la esperada película de Barbie, donde comparte protagonismo con Ryan Gosling. Natalia Bryant Eiza Gonzalez brilla estreno Babylon Credit: Frazer Harrison/Getty Images La joven estudiante y modelo se presentó con este diseño asimétrico plisado en color bronce satinado ceñido en la cintura de la firma Delfina. Completó su look con unas coquetas sandalias metalizadas. Otras bellezas que se destacaron fueron la actriz Elle Fanning, con un sencillo pero elegante traje de seda de Alexander McQueen con mangas asimétricas y falda plisada. Eiza Gonzalez brilla estreno Babylon Credit: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eiza Gonzalez brilla estreno Babylon Credit: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images Olivia Wilde también nos sedujo con su elección. La directora forma parte del elenco y asistió al estreno con este conjunto de chaqueta de esmoquin clásico con solapas satinadas y un broche floral, maxifalda de tul con volantes y sandalias, todo de Saint Laurent.

