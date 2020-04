El look del día - abril 7, 2020 Tenemos los looks Miley Cyrus y Rashel Díaz entre otras. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien la mayoría de las famosas están encerradas en casa a causa del coronavirus, eso no quiere decir que no salgan por lo menos al supermercado o a caminar su perro. Por eso la mayoría de los looks que encontramos en estos días son muy diferentes a los que estamos acostumbrados. Eso sí, una cuantas sí tienen que ir a trabajar y cumplir con su rol de informar o entretener a la comodidad. Así que tenemos un mix de atuendos. Mira a continuación las famosas que forman parte de El look del día. ¿Con quién te identificas? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eiza González Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby La actriz mexicana luce irreconocible con este look casual de pantalón verde militar, suéter oversized, botas negras y un pañuelo cubriendo su boca. Eso sí la actriz no olvidó sus guantes ni tampoco los wipes. \ Rashel Díaz Image zoom Cortesía Al parecer trabajar desde su casa por unos días le cayó muy bien a la presentadora. Mira esbelta que lució con este ceñido vestido negro midi. Olivia Wilde Image zoom 2020 The Image Direct/The Grosby Group La actriz luce muy diferente con este pantalón negro deportivo, camiseta gris y jacket de mezclilla. ¿Su mejor accesorio? Obviamente su perro. Galilea Montijo Image zoom Instagram/Galilea Montijo La presentadora no deja de cautivarnos con sus looks. Mira lo sexy y juvenil que lució con este minivestido negro con estampado floral de Latin Gal Boutique. Miley Cyrus Image zoom Al igual que muchas de sus colegas, la cantante se pasado estos días llevando ropa supercómoda con esta. Andrea Escalona Image zoom Instagram/Programa Hoy La presentadora mexicana le puso color a los estudios de el programa Hoy con este moderno vestido verde neón con capa. Selena Gómez Image zoom Captamos a la cantante sorprendió con este atuendo tan desaliñado con el que prefirió no llevar sostén. Ariadna Gutiérrez Image zoom Regia lució la modelo con este vestido con estampado animal. Vielka Valenzuela Image zoom Instagram/Vielka Valenzuela La presentadora mostró sus piernas con este look de minifalda negra, blusa blanca y sandalias a rayas atadas al tobillo. Advertisement

