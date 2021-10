Eiza González deslumbra con su look en el desfile de Louis Vuitton. ¡Copia su estilo! La actriz mexicana nos dio una gran lección de estilo con el conjunto que escogió para asistir al desfile de la firma francesa en la Semana de la Moda de París. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las primeras filas de los desfiles de la Semana de la Moda de París siempre encontramos numerosas celebridades que asisten de invitadas a los shows, y en ocasiones, sus atuendos nos gustan más que las propias colecciones que se presentan. Es el caso de Eiza González, quien posó ante los fotógrafos antes del desfile primavera/verano 2022 de Louis Vuitton. La actriz ha sido la primera mexicana en protagonizar una campaña de la firma parisina y no podía faltar a la glamorosa cita, por supuesto, vestida de arriba abajo por la casa francesa, con un look que podemos imitar este otoño para lucir sofisticadas y modernas. González presumió un abrigo amplio de corte trapecio a modo de vestido a mitad de muslo. La mezcla de estampados -motivos vegetales sobre fondo de rayas- y los detalles en piel de puños y bolsillos, le daban un aire muy vanguardista y diferente. El cuello alto y la cremallera frontal lo hacían ver sofisticado a la vez que moderno. Combinó la pieza con unas originales botas altas de tacón corrido y un clutch tipo cofre de color fucsia con detalles dorados. Eiza Gonzalez Semana Moda Paris Credit: Pierre Suu/Getty Images La mexicana se mostró entusiasmada tras ver el desfile y compartió en su cuenta de Instagram algunos detalles de su atuendo con el siguiente mensaje. "Nicolas Ghesquière, este show ha sido una experiencia cinemática. Me dieron escalofríos viéndolo. La manera en la que creas arte es realmente especial. Enhorabuena a todo el equipo de Louis Vuitton por otro hermoso show. Me lo he pasado genial". Este look demuestra una vez más que a Eiza le gusta arriesgar con la moda y probar nuevos cortes y siluetas, que siempre defiende de maravilla. De hecho, las botas altas son uno de los accesorios clave de esta temporada otoñal, y el atuendo de Eiza es una gran inspiración si buscas cómo combinar este tipo de calzado. Para su look de belleza, el estilista Nabil Harlow optó por dejarle la melena lisa con la raya partida en el centro. El maquillaje, obra de Valeria Ferreira, resaltaba las hermosas facciones de la actriz y sus cejas peinadas hacia arriba. Los ojos castaños delineados con negro y una mezcla de sombras ahumadas con un toque de brillo plateado realzaban su mirada. Con la piel perfecta, la maquinista destacó los labios de la actriz con un labial natural. Eiza González Semana Moda Paris Credit: Instagram/ Valeria Ferreira Makeup Tras el desfile, la mexicana posó sonriente con Nicolas Ghesquière, director creativo de Louis Vuitton, quien para la próxima primavera imaginó cómo vestiría un vampiro que viaja en el tiempo y se adapta al estilo de cada época. Una idea que materializó en en un despliegue rococó lleno de superposiciones de capas, volúmenes, cuellos que recuerdan a modas del pasado y vestidos de encaje, tejido omnipresente en la colección junto a la mezclilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN González compartió primera fila con otras celebridades como Maria Bakalova, Ana de Armas o Antonella Rocuzzo. Un desfile que se vio interrumpido por una activista portando una pancarta en protesta por las consecuencias que tiene el consumo excesivo sobre el medioambiente, pero que brilló con luz propia gracias a los vanguardistas diseños de la firma.

