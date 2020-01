Eiza González, La Chiquibaby y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Amy Sussman/Getty Images Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Mira la galería y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Eiza González Image zoom Amy Sussman/Getty Images La actriz mexicana llegó a una de las fiestas realizadas después de los Golden Globes ataviada con este look de falda crema de lentejuelas con abertura frontal y chaqueta oversized del mismo material. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La Chiquibaby Instagram/La chiquibaby La presentadora mexicana mostró sus curvas con este ceñido minivestido con estampado animal que le sentaba de maravilla a su figura. 2 de 9 Applications Ver Todo Khloé Kardashian Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Chic y moderna lució la socialité con este look de minifalda de cuero y top negro de cuello alto. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Lili Estefan Instagram/Lili Estefan Con mucha actitud y una gran sonrisa posó la presentadora con su minivestido ngero de cuello alto y botas cremas por encima de la rodilla. 4 de 9 Applications Ver Todo Rashel Díaz Instagram/Rashel Diaz La presentadora lució regia con este vestido negro de cuero y zapatos amarrados al tobillo. 5 de 9 Applications Ver Todo Jessica Alba Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la fashionista luciendo muy chic con este look casual de pantalón negro cropped, camiseta blanca y abrigo color camello. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Rose Byrne Image zoom Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Durante su visita a Nueva York, la talentosa actriz lució un look muy de temporada. La vimos llevando un conjunto de palazzos y chaleco color camello, que complementó con un abrigo con estampado de leopardo. 7 de 9 Applications Ver Todo Eva Mendes Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Vimos a la actriz y empresaria en las calles de Glendale, CA, luciendo un fresco vestido verde con estampado floral. 8 de 9 Applications Ver Todo Francisca Lachapel Instagram/Francisca Lachapel Para iniciar la semana en Despierta América (Univision), la presentadora optó por un minivestido estampado que combinó con botines negros. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

