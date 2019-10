Eiza González, Sofía Reyes y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Penélope Cruz y Ana Patricia son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Eiza González Image zoom 2019 Splash News/The Grosby Group Vimos a la actriz mexicana en las calles de Hollywood luciendo muy cómoda y fresca con este look de jeans negros de talle alto, sencillo top del mismo color, botas y ni una gota de maquillaje. ¡Bella! Advertisement Advertisement Sofía Reyes Image zoom 2019 Splash News/The Grosby Group Chic y fabulosa lució la cantante con este vestido negro estampado con vuelos, que combinó con medias negras, zapatos de punta y un clutch tipo caja, para ir al disfile de Louis Vuitton en París. Ana Patricia Gámez Image zoom Instagram/Ana Patricia/Pico Tv La presentadora lució regia con est minivestido fucsia con vuelos que le sentaba de maravilla a su figura. Advertisement Sienna Miller Image zoom Theo Wargo/Getty Images Nos encantó este look sobrio, sencillo pero muy elegante de pantalón crema y chaqueta negra, que portó la actriz durante un evento. Zendaya Image zoom Rosdiana Ciaravolo/Getty Images La cantante está perfecta para la temporada de otoño con este vestido a rayas de manga larga y botas rojo vino. Mena Suvari Image zoom Michael Kovac/Getty Images for Annenberg Foundation Muy cute lució la actriz con este jumpsuit gris de un solo hombro con cutout. Advertisement Advertisement Advertisement Christina Aguilera Image zoom 2019 Newscom/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Ataviada con este minivestido azul tipo esmoquin y botas cremas por encima de la rodilla llegó la cantante a una velada en Las Vegas. Penélope Cruz Image zoom 2019 The Image Direct/The Grosby Group Captamos a la actriz española cuando llegaba al aeropuerto de Nueva York ataviada con jeans, top negro, chaqueta y botas. Jennifer Lawrence Image zoom 2019 Splash News/The Grosby Group Así de sencilla y casual con un vestido estampado y tenis blancos, salió la actriz a dar un paseo por las calles de Nueva York. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

