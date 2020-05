El look del día - mayo 20, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain: Si bien la mayoría de las famosas están encerradas en casa a causa del Covid-19, eso no quiere decir que no salgan al supermercado o a caminar su su mascota. Otras tienen que ir a trabajar y cumplir con su rol de informar o entretener a la comodidad. Así que tenemos un mix de atuendos. Mira a continuación las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Con quién te identificas? Empezar galería Andy Escalona Image zoom Instagram/Andy Escalona Hace unos días la presentadora se enfundó en este colorido minivestido tipo esmoquin para una de las transmisiones de el programa Hoy, en la Ciudad de México. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Eiza González Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain: Captamos a la actriz mexicana luciendo muy relajada y casual con este look de leggings negros, sudadera y tenis, sin olvidar su mascarilla protectora. 2 de 9 Applications Ver Todo Elsa Pataky Image zoom 2020 Media Mode/The Grosby Group EXCLUSIVE Vimos a la actriz muy sonriente y con este look supercómodo que incluía pantalón deportivo, suéter a rayas y tenis. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Gelena Solano Image zoom Instagram/Gelena Solano Para una de sus transmisiones en vivo para El gordo y la flaca (Univision), la presentadora eligió este moderno conjunto de pantalón y chaqueta con estampado de palmeras. 4 de 9 Applications Ver Todo Ivy Queen Image zoom Instagram/Ivy Queen La reggaetonera no pierde el estilo ni estando en casa. Mira lo fabulosa que luce con este look de pantalón de cuero y top a cuadros. 5 de 9 Applications Ver Todo Jackie Guerrido Image zoom Instagram/Primer Impacto La periodista ya está devuelta en los estudios de Primer Impacto y en una de las transmisiones la vimos con esta sexy falda negra con abertura frontal, que complementó con un top azul de encaje y zapatos cremas de punta. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rashel Díaz Image zoom Instagram/Un nuevo día La presentadora ama mostrar sus piernas y por eso la vemos con coquetos minivestidos con este. 7 de 9 Applications Ver Todo Reina Máxima de Holanda Image zoom 2020 Dutch Press/The Grosby Group Spain: Su magestad lució impecable y muy primaveral con este hermoso vestido estampado. 8 de 9 Applications Ver Todo Ana de Armas Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain: Deportiva y delicada lució la actriz con este atuendo de leggings, tenis y sudadera blanca oversized. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

