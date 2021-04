Eiza González se convierte en la imagen de la nueva fragancia de Louis Vuitton La actriz mexicana es la primera latina en formar parte de la familia de tan prestigiosa casa de moda. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Eiza González es una de las latinas más exitosas de Hollywood y nos está representando de la mejor manera. La guapa mexicana ya tiene varias exitosas películas bajo la manga y varios proyectos en puerta que prometen seguir elevando su carrera. Ahora bien, además de su indiscutible talento como actriz, la mexicana también ha cautivado con su increíble estilo, uno que la ha llevado a convertirse en musa de varios diseñadores quienes siempre están dispuestos a vestirla para cualquier alfombra. Fue precisamente esa elegancia y sofisticación que muestra en cada una de sus apariciones, y por su puesto su belleza, lo que la llevó a convertirse en la imagen de la nueva fragancia de Louis Vuitton, On the Beach. Este nuevo rol la consagra como la primera latina en ser imagen de la prestigiosa marca. "Más que honrada de convertirme la cara de la nueva fragancia de Louis Vuitton, On the Beach", escribió la actriz junto a una imagen de la nueva campaña que publicó en su cuenta de Instagram. "Esto fue en colaboración con Alex Israel, quien pintó su hermoso arte en mi cuerpo. Muchas gracias al equipo creativo y especialmente a la familia de Louis Vuitton. Esto es muy especial". En las imágenes de la campaña de la nueva fragancia, que fueron hechas en una playa, González aparece al desnudo con su cuerpo completamente cubierto en pintura. On the beach, perfume de Louis Vuitton, Eiza Gonzalez Image zoom Credit: Cortesía "Tomó ocho horas, casi nueve [hacerlo]. Algo que me parece una locura", le dijo la mexicana a la revista Vogue. "Se tomaron cuatro horas para quitarlo todo". Israel, además haberle pintado el cuerpo a la actriz, también fue el encargado de diseñar la botella del perfume, el cual está formulado con notas de neroli, yuzu y hierbas aromáticas, y cuesta $265 en louisvuitton.com ¡Enhorabuena Eiza!

