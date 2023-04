Eiza González, Rita Ora, Kate Moss y más famosas son puro glamour en la alfombra de la Prince's Trust Gala Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alfombra roja Prince's Trust Gala Credit: ANDREA RENAULT/AFP via Getty Images (3) La noche del jueves tuvo lugar la segunda gala de la institución Prince's Trust, que engloba diferentes organizaciones benéficas alrededor del mundo y trabaja para proporcionar un mejor futuro a jóvenes de 22 países diferentes. Las celebridades invitadas fueron la pura imagen del glamour y sofisticación en la velada neoyorquina. Empezar galería Eiza González Alfombra roja Prince's Trust Gala Credit: ANDREA RENAULT/AFP via Getty Images La actriz deslumbró en este vestido color cobre de escote halter bordado con lentejuelas y pedrería brillante, apliques florales y falda semitransparente de Oscar de la Renta. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Rita Ora Alfombra roja Prince's Trust Gala Credit: ANDREA RENAULT/AFP via Getty Images Encarnando el espíritu del Hollywood dorado, la cantante portó este vestido blanco de cuerpo estilo corsé, ajustado con copas cónicas, con guantes de ópera de Richard Quinn, y su cabello rubio recogido en un llamativo moño. 2 de 10 Ver Todo Kate Moss Alfombra roja Prince's Trust Gala Credit: ANDREA RENAULT/AFP via Getty Images La modelo eligió este vestido negro satinado de silueta sirena, con originales mangas y escote drapeado, que acompañó con un clutch rígido y brillante joyería. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sienna Miller Alfombra roja Prince's Trust Gala Credit: Gotham/FilmMagic Famosa por su estilo bohemio, la actriz eligió este delicado vestido transparente de Fendi bordado con flores metálicas y un lazo capa en diferentes tonos rosados. 4 de 10 Ver Todo Irina Shayk Alfombra roja Prince's Trust Gala Credit: Gotham/FilmMagic Con un look muy rockero, la modelo lució el cabello rizado y recogido, para dejar a la vista sus llamativos aretes. Presumió pierna en este minivestido de inspiración lencera, con cuerpo drapeado y encaje y botines verdes. 5 de 10 Ver Todo Kate Beckinsale Alfombra roja Prince's Trust Gala Credit: Gotham/FilmMagic La actriz fue una de las más coloridas de la noche con este original vestido palabra de honor transparente con flores de lentejuelas bordadas en amarillo neón y un voluminoso chal de capas de tul en el mismo tono flúor. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lori Harvey Alfombra roja Prince's Trust Gala Credit: ANDREA RENAULT/AFP via Getty Images Muy favorecida, la modelo eligió este atuendo de inspiración oriental en color azafrán de Georges Chakra, con pantalones de brocado y un vestido de tul transparente cruzado en el pecho con grandes aberturas. 7 de 10 Ver Todo Iman Alfombra roja Prince's Trust Gala Credit: Gotham/FilmMagic La veterana modelo optó por este bonito diseño de corte sirena con estampado de lunares, con cuerpo estilo corsé, escote drapeado y lazo capa de Sergio Hudson. 8 de 10 Ver Todo Winnie Harlow Alfombra roja Prince's Trust Gala Credit: Gotham/FilmMagic Sencilla y elegante, la modelo y empresaria apostó por este modelo negro de escote profundo y abertura en la falda, con un ribete rojo en el bajo y sandalias minimalistas doradas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Doja Cat Alfombra roja Prince's Trust Gala Credit: Gotham/FilmMagic Una de las más atrevidas de la noche fue la cantante con este diseño de ganchillo negro con calados, cinturón de Dsquared2 y un grueso collar brillante. Llamaron la atención sus zapatos con estampado de cebra. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Eiza González, Rita Ora, Kate Moss y más famosas son puro glamour en la alfombra de la Prince's Trust Gala

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.