Eiza González, Jennifer López y más en El look del día

Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas.

Eiza González
Jason Kempin/Getty Images
Sobria y elegante lució la actriz mexicana con este traje negro con delicados cutouts de Paule Ka.

Jennifer López
2020 Splash News/The Grosby Group
Así de fabulosa y sobretodo muy cómoda vimos a la cantante paseando por las calles de Miami junto a su hija Emme y con este conjunto deportivo con estampado animal que le quedaba increíble.

Claire Danes
Daniel Zuchnik/FilmMagic
La talentosa actriz actriz se enfundó en este hermoso vestido con estampado animal de un solo hombro para asistir a una velada en Nueva York.

Kim Kardashian
Jackson Lee/GC Images
La socialité le puso color a la mañana con este look de minifalda amarilla, top de cuello alto y sandalias doradas, que eligió para ir a los estudios de Good American en Nueva York.

Lucy Hale
Gary Gershoff/Getty Images
Nos encantó este conjunto invernal de pantalón y chaqueta rojo vino de terciopelo, que la actriz combinó con una blusa de lunares y lazo oversized. ¡Muy chic!

Clarissa Molina
Instagram/Clarissa Molina
La presentadora lució regia y mostró sus tremendas curvas con este ceñido vestido rojo de manga larga, que complementó con botas cremas por encima de la rodilla.

Katy Perry
GORC/GC Images
Para asistir a una importante cena en Londres, junto a miembros de la realeza británica, la cantante eligió este elegante vestido azul marino de Stella McCarter

Jessica Simpson
Kevin Mazur/Getty Images
La empresaria llevó este clásico jumpsuit negro de manga larga durante la presentación, en Nueva York, de su nuevo libro Open Book.

Rumer Williams
Phillip Faraone/Getty Images for Vanity Fair
La joven actriz lució hermosa con este vestido blanco fruncido con abertura frontal.

Selena Gómez
2020 Backgrid/The Grosby Group
Vimos a la cantante en las calles de Los Ángeles luciendo cómoda y casual con este look de jeans cropped, suéter verde, botines negro y jacket de cuero.

