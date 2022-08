Tienes que ver lo que le tocó hacer a Eiza González en medio de una pedicura Como buena latina, la actriz mexicana detuvo todo el proceso y corrió a resolver el pequeño problema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchas veces idealizamos a las celebridades sin saber que en muchísimas cosas son iguales a nosotros. Si bien gozan de la admiración de millones de personas, tienen fortunas y su trabajo es a veces un poco más divertido que el de muchos, también experimentan las mismas cosas que el resto de las personas. En el caso de las mujeres, son muchas que nosotras tenemos como parte de nuestra rutina y que a ellas también les toca hacer, en especial cuando se trata del cuidado personal. Eso sí, muy pocas veces hemos visto a alguna de nuestras celebridades favoritas en medio de un "desastre" de belleza. Eso fue lo que al parecer le pasó a Eiza González mientras se hacía la pedicura en un spa de Los Ángeles. Resulta que la actriz mexicana llegó en su vehículo a hacerse su acostumbrada pedicura cuando ya estando en pleno proceso, se percató de que se le había vencido el tiempo a su parquímetro y si no le volvía a poner dinero, probablemente recibiría una multa. Pues ella ni corta ni perezosa se paró de su silla y corrió descalza hasta dónde estaba su carro para así ponerle más dinero a la máquina que regula el estacionamiento en la calle. Eiza Gonzalez Credit: Backgrid/The Grosby Eiza Gonzalez Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Como a toda latina, A González no le importó detener su pedicura y salir así como estaba, sin zapatos, para resolver ese pequeño percance que pudo haberle costado unos cuantos dólares. ¡Muy buena movida Eiza!

