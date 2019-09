Eiza González confiesa sus pecados... de la piel Aunque tenga un rostro de cine, la actriz comete los mismos errores y pecados capitales cuando se trata del cuidado de la piel... By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Gracias a sus papeles en las películas de acción del momento, Eiza González se ha convertido en uno de los nuevos rostros de moda en Hollywood y siempre consigue colarse en las listas de las mejor vestidas o las más sexy. Pero sí hay algo que tiene en común con la mayoría de las mortales son sus “pecados” de la piel. Hoy hemos tenido la oportunidad de compartir una charla con la mexicana con motivo del lanzamiento de la nueva línea Bright Boost de Neutrogena, firma de la que es imagen desde hace años, que se centra en combatir esos primeros cambios que empezamos a notar en la piel a finales de los 20 y principios de los 30, después de años de no desmaquillarnos, no protegernos correctamente del sol o descuidar la alimentación. Pero tranquilas, ella también lo hace. “Viajo mucho, estoy en grabaciones hasta muy tarde, no duermo las horas suficientes, a veces salgo de fiesta demasiado…”, ha reconocido en la presentación en la que también ha compartido que sus principales problemas en materia de piel son las manchas y los granitos, que a veces le dejan hasta cicatrices. “Mi producto favorito [de la nueva línea] es el sérum. Si te gusta el típico maquillaje de efecto no makeup el serum deja un acabado jugoso y muy natural que consigue ese efecto”, dice. La línea se centra en los problemas de la piel ligados a la luminosidad, o la falta de ella más bien, y se compone de 4 productos: Un sérum iluminador, un peeling químico, hidratante con protector solar y hidratante en gel. Los precios van de los $7,99 a los $19,99 y están ya. ala venta en la web de neutrogena. Advertisement EDIT POST

