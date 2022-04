Eiza González vuelve a cambiar de look ¿Qué se hizo ahora? La actriz mexicana no solo está triunfando en el cine, sino también con sus looks. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No hay duda de que Eiza González es una de las actrices latinas más exitosas de Hollywood y de eso estamos muy orgullosos. Desde que se fue a Los Ángeles, la mexicana ha trabajado muy duro para hacerse de un nombre en la meca del cine y por suerte lo ha logrado. Es por eso por lo que la hemos visto en exitosas películas y en algunas de las alfombras más importantes, entre ellas la de los Oscars y la de la gala del MET. Ahora la actriz se encuentra en plena promoción de su nueva película Ambulance y la verdad nos ha deslumbrado con sus looks. Eso sí, además de los increíbles atuendos que ha elegido para reunirse con la prensa o asistir a las diferentes premiers de su nuevo proyecto, González nos ha sorprendido con sus cambios de looks. Y aunque tenemos que admitir que la actriz luce hermosa con lo que sea, lo cierto es que esta vez se ha arriesgado a todo. Hace unos días la vimos en la premier, en Londres, de dicho proyecto y ahí nos dejó boquiabiertos no solo porque lucía espectacular con su vestido azul marino, sino también porque llegó con el cabello rubio platino. Ahora nos vuelve a dejar confundidos porque para ir a una entrevista en el show Jimmy Kimmel Live se hizo unos flequillos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Eiza Gonzalez con flequillos Credit: Instagram/Eiza González Eiza Gonzalez con flequillos Credit: Instagram/Eiza González Eiza Gonzalez con cabello rubio Credit: Gareth Cattermole/Getty Images for Universal Pictures En esta ocasión, González eligió un conjunto de pantalón y chaqueta verde de terciopelo, combinado con una blusa verde esmeralda y sandalias del mismo color. Llevó una cola de cabello y los nuevos flequillos que la hacen lucir como una adolescente. Ahora bien, tomando en cuenta que la premier en Londres fue a finales del mes pasado, y el show se supone que lo grabó hace unos días, podemos pensar que el cabello rubio era simplemente una peluca o ¿será que se arrepintió y se volvió a poner su clásico marrón? Y es que en el show aparece con el cabello oscuro. Eso nos deja pensando en los flequillos, ¿serán un clip o realmente se habrá cortado el cabello?

