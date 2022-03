Eiza González cambia de look y ahora es rubia platino La actriz mexicana ha cambiado su melena chocolate por un tono al más puro estilo Marilyn Monroe. ¡Mira cómo luce! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eiza cambio look rubio platino Credit: Gerald Matzka/Getty Images Eiiza González siempre está a la vanguardia de la moda y la belleza. Creadora de tendencias, la actriz mexicana no solo brilla en su profesión, sino que también es una auténtica it-girl por la que se pelean primeras marcas como Louis Vuitton, y a la que muchas admiran por su estilo juvenil y sofisticado. La primera embajadora latina de Bvlgari está promocionando su nueva película Ambulance en tierras europeas, y tras brillar en la alfombra de París y Berlín, ahora ha llegado a Londres con un espectacular cambio de look. La intérprete, que desde hacía años lucía su cabello en un tono castaño oscuro, se ha pasado al lado rubio de la vida y de qué manera. Para presumir su nueva melena, González eligió un sencillo pero elegantísimo vestido azul real de Burberry, largo hasta los pies y con un ribete brillante, y llamativos aretes brillantes. Con el cabello peinado hacia atrás con efecto mojado, pudimos apreciar el tono platinado al más puro estilo Marilyn Monroe, al que se ha pasado la fashionista. Eiza cambio look rubio platino Credit: David M. Benett/Dave Benett/WireImage Con la piel impecable y luminosa, el maquillaje cedía todo el protagonismo a sus labios, que resaltaban en un color ojo intenso. Precisamente sus labios son motivo de discusión estos días. Después de las últimas apariciones de la actriz, muchos sugieren que se operó o se inyectó rellenos, pues se ven mucho más carnosos que antes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De lo que no hay duda es de que la guapa mexicana nos deleita cada vez que pisa la alfombra con un sinfín de modelos de ensueño de marcas como Stella McCartney o Givenchy, y que se ve preciosa con maquillajes cuidados, favorecedores y sin excesos. Eiza cambio look rubio platino Credit: David M. Benett/Dave Benett/WireImage La intérprete quien se inició en la actuación en las telenovelas Lola érase una vez, Sueña conmigo y Amores verdaderos, posó junto a sus compañeros de reparto Jake Gyllenhaal y Yaya Abdul-Mateen, y el director de la cinta Michael Bay demostrando una vez más que ha conquistado Hollywood con su talento. ¿Qué les parece el cambio?

