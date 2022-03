Eiza y Belinda lucen el peinado de la temporada, ¡copia el efecto mojado! Lo presumen las celebridades a la vanguardia de la moda, lo hemos visto en las pasarelas, ¡y tú también puedes! Logra el look efecto mojado de una manera fácil y rápida. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir logra peinado efecto mojado Credit: David M. Benett / Instagram La primavera trae consigo aires de renovación. Además de los colores que no pueden faltar en tu armario esta nueva temporada, también toca actualizarse en cuanto a tendencias de belleza. Las mexicanas Eiza González y Belinda lo tienen claro y nos traen el peinado del momento: el efecto mojado. También llamado wet look, este estilo le dará un aire desenfadado y juvenil a cualquier atuendo, por muy formal que sea la ocasión, tal y como demostró Eiza en Londres, estrenando también color de cabello. Jennifer López, Kim Kardashian, Gigi y Bella Hadid y Lily Collins son otras de las famosas a las que hemos visto con la tendencia. Tanto si optas por la versión pulida como por un acabado más voluminoso, es un peinado realmente fácil de hacer, y que aunque lo hemos visto en las pasarelas de Balenciaga, Fendi, Schiaparelli, Miu Miu y Burberry, tú también podrás lograrlo en casa. Sigue estos pasos para triunfar con este estilo que sin duda dominará la temporada. Efecto mojado pero pelo seco La melena tiene que estás completamente seca y bien cepillada. Si vamos a lucir raya como Belinda hay que marcarla en este momento, o si optamos por peinarlo todo hacia atrás como hizo Eiza, no será necesario. logra peinado efecto mojado Credit: Cortesía Cepillo Finish & Shine Boar Bristle Brush, de The Hair Edit. $18.99. ulta.com Es más fácil lograr mucha fijación en el cabello lacio, así que si el tuyo es ondulado puedes alisarlo con una plancha antes de empezar. Si tienes mucho cabello o muy grueso, puedes utilizar una secador enfocado hacia abajo para que con el calor, el pelo se quede fijado sin volumen. Elige un gel adecuado a tu cabello Después aplicamos gel fijador. Empezamos por las raíces y con los dedos a modo de peine lo extendemos por todo el cabello en las direcciones que queramos mantener los mechones. Así evitaremos que el gel se apelmace y queden pegotes indeseados. Deberemos usar una cantidad generosa para conseguir no solo fijarlo, también darle luminosidad. Si vas a lucir este peinado en la noche, busca un gel con brillo, para conseguir un efecto más dramático. logra peinado efecto mojado Credit: Cortesía Gel fijador con brillo nacarado EIMI Pearl Styler, de Wella. $21.77. amazon.com También puedes usar un peine para retirar el exceso de producto y para lograr un efecto de mechones marcados con las púas y añadir detalles. Otra manera de lucir el peinado es con gel fijador en la parte de la cabeza y, si tienes melena, dejar los mechones sin producto, para que quede un contraste de texturas y un estilo más voluminoso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toque final Para terminar usaremos laca de alto nivel de fijación, para que el peinado te dure horas y horas. logra peinado efecto mojado Credit: Cortesía Laca Honey Hold Mega Hair Spray, de OGX. $11.95. amazon.com Recuerda aclarar tu melena ¡antes de lavarla con champú! ¿Cuántas famosas lucirán este look en los próximos Oscar?

