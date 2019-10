Efraín Mogollón: el nuevo diseñador venezolano que tienes que conocer By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A nadie le cabe ya duda de que la moda latina está más de moda que nunca. Después del boom de diseñadores colombianos que han triunfado hasta en las pasarelas de París, como Esteban Cortázar, y entre las famosas y fashionistas, como Johanna Ortiz, ¿será ahora el turno de los venezolanos? Uno de los talentos emergentes del país, con más mérito aún por el momento de crisis que vive el país, es Efraín Mogollón. Descubre las claves de su estilo y por qué no vas a parar de oír su nombre. El volumen es su marca de identidad, desde mangas abollonadas a volantes y drapeados, el venezolano tiene debilidad por amplificar sus prendas y darles un extra de cuerpo. La plataforma de moda online Moda Operandi en la que otros diseñadores latinos se han dado a conocer, ha apostado por él recientemente y ahora vende en su web los tops con lazos al pecho, vestidos con volantes y faldas drapeadas con cola que vas a querer en tu armario desde ya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nuestro look es fresco y atemporal. Buscamos la sobriedad y elegancia del mediterráneo: una pureza como la de la mujer contemporánea, sutilmente refinada”, Explica en su web. “Hay una vivacidad en la cultura latina en la que la sensualidad no se trata de enseñar, si no de sugerir. Siempre hay hueco para expresarse y disfrutar con nuestras prendas, con las que uno puede encontrar armonía entre las tendencias establecidas por nuestro subconsciente colectivo y nuestra propia identidad”. Advertisement EDIT POST

