Mirada de impacto: conoce el efecto "foxy eyes" El Dr. Campos nos cuenta cómo este procedimiento puede definir la mirada sin pasar por el quirófano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las influencers y las pasarelas de moda han convertido en tendencia las cejas levantadas y la mirada felina. Es lo que se denomina efecto "Ojos de Zorra" o "Foxy Eyes" y aunque algunas pueden presumir de mirada con tan solo unos retoques de depilación y un maquillaje apropiado, lo cierto es que detrás de esas imágenes en redes sociales el "Foxy Eyes" es uno de los tratamientos estéticos más demandados y con el que se obtiene un excelente resultado sin pasar por el quirófano. El doctor Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó los detalles. ¿De que se trata? Este tratamiento consiste en un conjunto de técnicas usando hilos tensores capaz de crear un efecto lifting en las cejas para hacer que estas se dirijan hacia arriba en lugar de caer. ¿El resultado? Nuestras cejas se elevan hacia el extremo inferior y la mirada se agranda y se profundiza casi de manera inmediata. Es decir, gracias a esta técnica se consigue una mirada felina, rejuvenecida y cautivadora. Aunque existe una variante quirúrgica, la realidad es que se pueden lograr los mismos efectos mediante los conocidos hilos tensores, que como bien saben, se utilizan también para combatir la flacidez de la piel del rostro y del cuello. Los Hilos de PDO se aplican rápidamente, sin necesidad de hacer incisiones ni suturas; por eso es un tratamiento mínimamente invasivo. ¿Qué esperar durante el tratamiento? Este levantamiento de cejas se realiza bajo anestesia local, administrada como una pequeña inyección en el área de inserción. Esto elimina cualquier dolor o molestia que pueda experimentar. Luego, el hilo se inserta debajo de la piel usando una cánula o una aguja sin filo. El procedimiento que toma menos de 30 minutos. Se insertan hilos solubles debajo de la piel en las esquinas exteriores del ojo. Cuando se tira suavemente, los hilos levantan las cejas para alargar el párpado superior y elevar el tejido caído. ¿Cuándo se ven los resultados? Aunque se logra ver el cambio de manera inmediata, semanas después del tratamiento, estas partículas estimulantes del colágeno contribuyen a los efectos regenerativos, por tanto, los resultados se van mejorando. Los hilos PDO son un material de sutura absorbible. Se disuelven naturalmente entre 8 y 12 meses. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Quién es el paciente ideal? El tratamiento se puede utilizar en prácticamente todos los grupos de edad mayores de 18 años, siempre que el paciente no tenga una flacidez excesiva de la piel. Sin embargo, las personas interesadas en este procedimiento por lo general mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años que quieren cambiar la forma de sus cejas. Así como mujeres maduras de entre 40 y 50 años que se beneficiarían de un levantamiento de cejas para mejorar la apariencia de su mirada y, de paso, mejorar líneas y arrugas notables. ¿Es seguro? Los hilos utilizados para el "Foxy Eyes" son de grado médico y biodegradables. Puede suceder que tenga marcas notables en la cara durante un par de días. También puede experimentar algo de enrojecimiento, hematomas e hinchazón. Pero estas posibles situaciones son temporales y rápidamente desaparecen. Eso sí, aunque no te veas en la obligación de detener tu cotidianidad si sería positivo no realizar ejercicio vigoroso hasta que los sitios de elevación del hilo hayan sanado. Sin embargo, si sufre de cicatrices queloides, trastornos de la coagulación de la sangre o tiene una infección aguda en el momento del tratamiento, no será un candidato adecuado para los tratamientos de levantamiento de hilos. ¿Cuál es su costo? El costo del tratamiento "Foxy Eyes" es de entre $1,200 a $1,600. Eso sí recuerde que estos precios son una guía; su proveedor de salud calculará los costos totales durante la consulta de evaluación. Una última recomendación… Llegado a este punto podrás pensar que, al ser los hilos temporales, lo mejor es la cirugía para lograr este efecto de manera permanente, sin embargo, puede que no sea la solución ideal porque actualmente los "Fox Eyes" están de moda y como toda moda, es pasajera ¡pero la cirugía de ojos de zorro es permanente y quizás en unos años esa moda pase y te arrepientas! Además, el levantamiento de cejas con hilos es una excelente opción para los pacientes que tienen miedo de pasar por el quirófano debido a los riesgos de complicaciones. Es cuestión de analizar y asesorarse.

