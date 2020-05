Cómo afecta llevar mascarillas protectoras todo el tiempo a tu piel El Dr. Campos explica cómo debemos cuidarnos la piel cuando usemos mascarillas para protegernos By Irene San Segundo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ahora que en muchos estados es obligatorio o muy recomendable llevar una mascarilla que cubra nariz y boca cada vez que sales de casa y sobre todo al entrar en cualquier establecimiento, el Dr. Campos, nuestro experto en envejecimiento y cuidados de la piel, nos explica qué medidas deberíamos tomar y factores que tener en cuenta en esta nueva etapa. "Cualquier tejido o material elástico que se frote contra tu piel puede provocar irritación", explica. "Sin contar que la grasa, el sudor, la suciedad y el maquillaje puede acumularse debajo de la máscara y terminar provocando brotes de acné". ¿Qué hacer? Lo primero es considerar el tipo de máscara. Según el experto, es mejor evitar los materiales sintéticos y elegir algodón cuando se trate de una mascarilla de tela. Eso sí, estas filtran menos los gérmenes, deberían incluir un filtro extra además de la tela. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este puede ser un buen momento para dejar respirar tu piel y darle un respiro del maquillaje. ¿Qué tal si centras tu look en los ojos, por ejemplo, y aparcas la base de maquillaje por una temporada . Pandemia o no pandemia, la limpieza facial sigue siendo el paso más imprescindible para una piel saludable. ¡No elimines ese paso aunque no salgas tanto a la calle! "Recomiendo fórmulas suaves y simples", dice sobre los limpiadores. Otro paso que no puede faltar es el protector solar, no lo bajes de 50 SPF aunque lleves mascarilla cada vez que salgas. Y, sobre todo, no olvides lavarte bien la cara cuando llegues a casa y te quites la máscara. "Lo ideal al llegar a casa es lavarte las manos, quitarte la máscara, volver a lavarte las manos y luego lavarte la cara", recomienda. Si no puedes lavarte las manos utiliza un gel antibacteriano y pásate por la piel del rostro un algodón impregnado en agua micelar. ¡E hidrátate!

