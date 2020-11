Close

La hija menor de Eduardo Capetillo causa furor al usar la ropa de su papá La menor de las hermanas Capetillo le "robó" dos chaquetas y algunos sacos sastre a su papá. ¡Mira el video aquí! Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandra Capetillo, la hija menor de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo es amante de la moda y le encanta compartir sus looks en las redes sociales con sus miles de seguidores en Instagram. La joven fashionista comparte tutoriales de belleza y videos de sus tendencias favoritas. Desde los look más casuales hasta los más cool, la bella mexicana nos comparte de todo un poco. Pero recientemente sorprendió cuando mostró que es capaz de "robarle" una que otra pieza a su famoso papá. La menor de las hermanas Capetillo compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que tituló "Robándole la ropa a él: sacos de hombre @capetillo_eduardo", en donde mostró varios looks usando los sacos de su progenitor. En el video, en el que también sale el actor, Alejandra muestra algunos tips de cómo lucir las famosas chaquetas overzised, ya sea con tacones, jeans, gorras o tenis. Los blazers oversized o chaquetas tipo sastre, se ha convertido en una pieza cable y super popular entre las famosas como Kylie Jenner, Galilea Montijo y Adamari López, y muchas más. Y tú, ¿ya tienes el tuyo?. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otro video, la hija de la actriz Bibi Gaytán mostró cómo también usa los jackets estilo aviador de su papá. En el primer look muestra la manera en que combina una de las piezas -un increíble jacket de cuero con parches-, con un pantalón color gris, camisa blanca, gafas, bolsa y botas negras. En el segundo, la joven usó otras de las chaquetas bien guardadas de su progenitor y la complementó con pantalones blancos, blusa gris y sandalias crema. ¡Qué cool! Según pudimos apreciar en el video que la fashionista tiene una excelente relación con su papá, a quien no le importa aparecer en los videos de su pequeña. No hay duda de que la familia Capetillo seguirá siendo una de las más queridas por los millones de fanáticos que desde hace años han seguido la carrera de los actores, y que ahora apoyan y siguen a sus hijos.

