Un nuevo día muestra el secreto de Adamari López para lucir más estilizada y sexy El cambio en la figura de la conductora es un hecho. El ejercicio y la buena alimentación han tenido resultados inmediatos pero hay algo más que le ha ayudado a verse regia.



Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada día está más cerca de su objetivo. Adamari López decidió a comienzos del 2020 cambiar su vida y lo ha hecho. Su figura más estilizada y tonificada demuestran que está mejor que nunca. No ha sido obra del espíritu santo, sino de su esfuerzo por cambiar esos viejos hábitos que no ayudaban. Además de una alimentación más sana y basada en el programa de puntos de WW, del que es embajadora, Adamari también se ha decidido a hacer más ejercicio. Pero según su programa, Un nuevo día, y ella misma, hay otro truquito que le está ayudando a verse mejor que nunca. Se trata de un tratamiento estético no invasivo llamado VelaShape III que reduce la flacidez de la piel y el volumen corporal. Sus más recientes apariciones demuestran que está teniendo excelentes resultados. Además de haber rebajado unas libra, la estructura y textura de su piel se ve mucho mejor y más resplandeciente fruto de este cuidado que no requiere de agujas ni bisturí. Image zoom Tratamiento IG/AL "No causa dolor y permite conseguir una figura tonificada, contorneada y bien formada de manera segura", explica el reportaje de Un nuevo día. El tratamiento, que no es para pérdida de peso, dura tres semanas y la chaparrita no ha dudado en recomendarlo. Eso sí, siempre acompañado de una alimentación sana y el ejercicio físico.

