Los mejores productos para prevenir y aliviar los síntomas de la dermatitis atópica Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería octubre mes concienciación eccema Credit: Biserka Stojanovic/ iStock / Getty Images Plus Octubre es el mes de la concienciación sobre el eccema, una enfermedad de la piel que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los picores, la sequedad extrema y las rojeces son algunos de sus síntomas que pueden afectar a nuestra vida diaria. Estos productos te ayudarán a mantenerlos bajo control. Empezar galería Desmaquillado sensible octubre mes concienciación eccema Credit: Cortesía Lavar y desmaquillar el rostro puede deshidratar la piel más sensible, así que es necesario elegir un buen producto para hacerlo. Esta limpiadora con aceite de semilla de jojoba, piel de naranja y extracto de hibisco, limpia en profundidad a la vez que humecta. Calm Cool + Corrected Hydrating Cleansing Oil, de DERMAdoctor. $30. DERMAdoctor.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Limpieza suave octubre mes concienciación eccema Credit: Cortesía Este jabón en barra es humectante, suave y crea una espuma abundante fácil de enjuagar, además de tener un delicioso aroma a lavanda. Puedes usarlo en el rostro y en el cuerpo. Castile Soap, de Mild by Nature. $3.iherb.com 2 de 9 Ver Todo Ayuda inmediata octubre mes concienciación eccema Credit: Cortesía Con el sello de la Asociación Nacional del Eccema y recomendada por dermatólogos, esta loción alivia al instante la sequedad y el picor de manera duradera. Además, restaura las ceramidas, lo que retiene la humectación y previene la reaparición de los síntomas. Itch Defense Lotion, de Curél. $9.77. amazon.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Rutina calmante octubre mes concienciación eccema Credit: Cortesía Seguro para todo tipo de pieles, las sensibles con eccema o rosácea incluidas, este suero ligero ayuda a reducir las rojeces y la irritación, logrando una piel más suave, luminosa y pareja. SOS Intensive Rescue Serum, de Tower 28. $34. tower28beauty.com 4 de 9 Ver Todo Mascarilla especializada octubre mes concienciación eccema Credit: Cortesía Calma al instante los brotes en el rostro con esta mascarilla (que se impregna con el suero que le acompaña antes de aplicarla) formulada para pieles que no pueden tolerar los cosméticos normales. Su fórmula purificada ayuda a preservar el microbioma, restaura la barrera de protección natural de la piel y reduce las rojeces y el picor. Toleskin [M], de Biologique Recherche. Precio disponible bajo demanda. shoprescuespa.com 5 de 9 Ver Todo Cabeza en orden octubre mes concienciación eccema Credit: Cortesía Esta fórmula con leche de avena, está infusionada con leche de almendra para hidratar el cabello de la raíz a las puntas y equilibrar la hidratación del cuero cabelludo, para aliviar la piel seca y con picor. Oat Milk Blended Shampoo, de Aveeno. $6.14.amazon.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reparación intensa octubre mes concienciación eccema Credit: Cortesía Una humectante milagrosa para las pieles secas. Formulada con avena coloidal, proporciona hidratación intensa sin engrasar. Su textura batida y ligera proporciona alivio al instante de la cabeza a los pies. Puedes usarla en el rostro. Ultra Repair Cream, de First Aid Beauty. $34.20.amazon.com 7 de 9 Ver Todo Aplicación localizada octubre mes concienciación eccema Esta fórmula con hidrocortisona es la más fuerte del mercado sin prescripción médica, pero es suave suficiente para usar en niños. En textura espuma, calma la piel con eccema de inmediato y se absorbe con rapidez. Anti-Ich Whipped Cream, de Sarna. $15. amazon.com 8 de 9 Ver Todo Los más delicados octubre mes concienciación eccema Para mimar la piel de los bebés nada mejor que esta loción de textura lujosa y aterciopelada, formulada sin ingredientes potencialmente dañinos o alérgenos. El uso diario de este ungüento fortalece la barrera natural de la piel y mantiene la piel más delicada hidratada. Dabble Ducky Infant Balm, de Dabble & dollop. $22. dabbleanddollop.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los mejores productos para prevenir y aliviar los síntomas de la dermatitis atópica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.