Este rímel deja tus pestañas superlargas y con mucho volumen Nosotras lo probamos y es uno de los mejores del momento. ¡En serio! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que el maquillaje forma parte importante de la vida de muchas mujeres y no es para menos. Los productos de belleza nos hacen sentir más segura y ayudan a levantar el ánimo hasta en el peor de los días. Si bien hay mujeres que aman maquillarse y tienen una extensa colección de productos, hay muchas otras que prefieren maquillarse solo en ocasiones especiales. Eso sí, hay productos no le pueden faltar hasta a la más sencilla. Son muchas chicas las que prefieren solo llevar labial y un poco de corrector, mientras que hasta las que no usan maquillaje, no pueden salir de casa sin aplicarse rímel. Y es que nada como aplicarse este mágico producto para que de inmediato luzcas más despierta y fresca. Hay muchísimas opciones en el mercado, pero no todas hacen lo que prometen. Por eso este se ha convertido en el favorito de muchas. Hablamos de Lash Clash Extreme Volume Mascara, de Yves Saint Laurent, un rímel que hace maravillas con las pestañas. Tiene un aplicador oversized que permite acaparar todas las pestañas en una aplicación, ayuda a darles más volumen y las separa muy bien. Contiene extracto de iris para hidratar las pestañas y permanece intacta hasta por 24 horas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN mascara, rimel de YSL Credit: Cortesía Nosotras ya la probamos y quedamos fascinadas. Con pocas capas las pestañas quedaron superlargas y abundantes. Tienes que probarla. La Lash Clash Extreme Volume Mascara, de Yves Saint Laurent cuesta $29 y la puedes comprar en sephora.com

