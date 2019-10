¡Kate Middleton espectacular en Pakistán! Los Duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, comenzaron su viaje por Pakistán. Por motivos de seguridad, es posiblemente el más complejo que han realizado hasta ahora. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Trece años después de la visita realizada por el príncipe Carlos y Camila al país asiático, los Duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, comienzan un periplo por Pakistán que durará cinco días y que por motivos de logística y seguridad es muy posiblemente el viaje más complejo que los príncipes han realizado hasta ahora. Image zoom Getty Images Mientras que su misión es mejorar las relaciones del Reino Unido con Pakistán, país que hasta 1947 fue parte de la India Británica, los bellísimos looks de Kate Middleton deslumbraron desde su llegada y ya son virales. Muy respetuosa con las tradiciones, su vestuario es sencillamente fabuloso. Tanto de verde como de azul, la princesa se veía francamente espectacular. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el palacio de Kensington “sus altezas reales visitarán programas para empoderar a los jóvenes. El acceso a la educación de calidad, en particular de las niñas y mujeres jóvenes será una de las prioridades”. Image zoom Getty Images Las imágenes de Kate con los niños en las escuelas que visitó en Margala Hill son encantadoras. Feliz y notablemente muy a gusto entre los pequeños, su sonrisa resalta sobre el imponente azul de su kurta, típico atuendo de Pakistán, que acompañó con unos fabulosos aretes de lágrima y zapatos platos nude. En su mano izquierda, su renombrado anillo de compromiso del que no se despega y que perteneció a su suegra, Lady Di. Image zoom Sin duda en la mente del Príncipe William también estos días estará el recuerdo de su mamá, la Princesa de Gales, quién estuvo allí en 1996 para recaudar fondos para un hospital con el jugador de cricket Imran Khan, ahora primer ministro. Image zoom Ya estamos deseando saber más de las labores benéficas de esta linda y elegante pareja en Pakistán, por no hablar de los looks tan bellos, sofisticados y exóticos de la que muy posiblemente será algún día Reina de Inglaterra. Advertisement EDIT POST

