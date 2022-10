El look del día - octubre 27, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dulce Maria Credit: Armando Mota/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Rihanna, Dulce María y Penélope Cruz son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería América Ferrera America Ferrera Credit: Dave Kotinsky/Getty Images for Lincoln Center & The New York Philharmonic Muy bella lució la actriz con este fabuloso traje metálico com plises y mangas tipo globo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Xochitl Gómez Xochitl Gomez Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Para llegar a la misma premier, la actriz mexicoamericana eligió este hermoso traje negro con cutout y abertura frontal. 2 de 9 Ver Todo Dulce María Dulce Maria Credit: Armando Mota/The Grosby Group Para presentar su nueva novela junto a David Zepeda, la actriz mexicana eligió este sencillo vestido con estampado floral, que combinó con un cinturón negro y botines color camello. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gwen Stefani Gwen Stefani Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images La cantante mostró su ya visible embarazo con este minivestido rosado con estampado floral y mangas abullonadas. 4 de 9 Ver Todo Lupita Nyong'o Lupita Nyong'o Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz llegó a la premier, en Hollywood, de la película Black Panther 2: Wakanda Forever, ataviada con este original set blanco de falda maxi y top de un solo hombro, de Balmain. 5 de 9 Ver Todo Jessica Alba Jessica Alba Credit: Vivien Killilea/Getty Images for The MAKERS Conference) Nos encantó este coqueto conjunto fucsia de pantalón de talle algo y crop top, que la actriz y empresaria combinó con ondas sueltas en su melena, sandalias y un hermoso anillo de topacio azul y diamantes, de Brilliant Earth. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rihanna Rihanna Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La artista no se podía perder la premier del film Black Panther 2: Wakanda Forever y llegó a la alfombra morada con este llamativo modelo strapless de lentejuelas verde military combinado con guantes largos color crema. 7 de 9 Ver Todo Penélope Cruz Penelope Cruz Credit: Borja B. Hojas/Getty Images Para ir a un encuentro con la prensa en Madrid, la actriz española eligió este conjunto estampado de Chanel. 8 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria Credit: Borja B. Hojas/Getty Images La talentosa actriz española llegó a un evento ataviada con este conjunto de pantalón y chaqueta de cuero, combinado con un crop top y zapatos blancos de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

