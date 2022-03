Duelo de moda: Karol G vs Becky G ¿Quién luce mejor con este tono de cabello? Estas dos divas no solo comparten la inicial de su nombre artístico, se admiran tanto que ahora parecen llevar el mismo color de tinte… ¿por cuál votas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales reaccionaron ante la última publicación de Becky G en la que imita a su colega Karol G luciendo el tono azul intenso de cabello que ha inspirado a miles de jovencitas a seguir la tendencia. Y aunque todo indica que se trata simplemente de un filtro de Instagram que usó Becky G para adular a su amiga, el punto es: ¿A quién le queda mejor? La artista californiana de origen mexicano se declara la fan número uno de la cantante paisa y así lo comenta en la misma publicación en la que luciendo el cabello azul simula cantar el top hit Mami que lanzó recientemente junto la cantante colombiana y en el que muchos afirman pareciera enviarle un mensaje directo a Anuel AA, ya que habla de la relación tóxica que tuvo con un hombre. Y a todas estas, ¿Qué opina Karol G de esta imitación de estilo? El único comentario que puede verse en el Instagram de Becky G es precisamente su respuesta: "Te queda a tí mejor que a mí", admite. La célebre paisa lleva ya meses luciendo su melena "blue" hasta en sus momentos más glamorosos como en esta ocasión en que fue reconocida por Billboard como "Rule Breaker" es decir aquella que rompe todas las reglas: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También exhibió su look muy a gusto en su portada de la reciente edición de la revista Vogue México donde luce espléndida con poco maquillaje, muy fresca y natural con propuestas de última moda. ¿Hasta cuándo llevará este signature look? ¿Se atreverá en realidad Becky G a lucirlo y no simularlo con filtro? Tal vez no sea necesario pero lo cierto es que hay que celebrar la amistad, la camaradería y el respeto profesional entre estas dos artistas que han conquistado al mundo con sus propuestas musicales y también con sus propuestas "fashion".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Duelo de moda: Karol G vs Becky G ¿Quién luce mejor con este tono de cabello?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.