Duelo de estilo: Bárbara Camila o Shakira, ¿quién lo lució mejor? La cantante colombiana llevó una pieza similar a la que tiene en su tienda virtual la hija mayor de Carolina Sandoval. ¡Mira qué guapas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el mundo de la moda a menudo se producen coincidencias ya sea en alfombras rojas, eventos especiales o hasta en las redes sociales. En esta ocasión, Bárbara Camila y Shakira lucieron un atuendo similar en diferentes oportunidades. La hija de Carolina Sandoval compartió a través de sus redes sociales una imagen de un diseño que tiene en su tienda virtual, parecido al que llevó la intérprete colombiana esta semana en uno de sus videos bailando su éxito "Copa vacía" que interpreta junto a Manuel Turizo. En la imagen que compartió en sus historias, Camila está modelando un conjunto de pantalón negro acampanando. Aunque a la barranquillera no se le ve por completo la licra, el top sí coincide con el de la joven influencer. Bárbara Camila Credit: Barbaracamila.com Ambos son manga larga con tiras cruzadas y amarradas que resaltan sus curvas. El modelo de la joven es el conjunto flor negro. $32.49. barbaracamila.com SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven empresaria, quien se encuentra actualmente en la República Dominicana de vacaciones, está celebrando por todo lo alto su cumpleaños junto a sus seres queridos. Además, recientemente sorprendió con un fabuloso peinado de trenzas, que está tan de moda en esta temporada de verano. "Mis Amores el tiempo pasa muy rápido y en un abrir y cerrar de ojos nuestros hijos se determinarán en hombres y mujeres … Hoy empiezo formalmente mi celebración de 20 años como "Madre" y los 20 años de mi amada hija. Hoy le doy gracias a Dios por tantas cosas lindas, por tantas emociones juntas acumuladas en mi corazón y por las bendiciones de cada día", escribió este miércoles la presentadora venezolana en sus redes para conmemorar la fecha especial.

