¡Duelo de estilos! Meghan Markle y Kate Middleton acudieron al mismo evento y compitieron en belleza Las cuñadas reales coincidieron en un concierto en el Royal Albert Hall y volvieron a ser el centro de todas las miradas por sus trajes y saber estar. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son las esposas de los dos príncipes de Inglaterra y por tanto objeto de todas las miradas en cada una de sus apariciones públicas, especialmente cuando acuden al mismo evento. Kate Middleton y Meghan Markle asistieron a un concierto en el Royal Albert Hall de Londres junto a sus maridos, William y Harry, con motivo del Festival del Recuerdo. Y como era de esperar, su aparición fue un auténtico duelo de estilos y elegancia por ambas partes que hace difícil decantarse por una o la otra. La duquesa de Cambridge eligió un vestido azul marino de manga larga, escote de ojal y corte trapecio por debajo de la rodilla. Un estilo muy en su línea que una vez más ensalza su estilizada figura. Por su parte, Meghan se decantó por el color negro y un vestido de brocado con un escote estilo barco, largo por debajo de la rodilla y con un cinturón que marcaba su cintura. Para conjuntarlo lució unos zapatos de tacón alto de la marca Aquazzura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para el cabello también eligieron dos peinados diferentes. Mientras Kate optó por el pelo suelto pero adornado con una diadema, Meghan recurrió a su favorito, un recogido clásico con moño bajo. Como nos tienen acostumbrados, ambas derrocharon bueno gusto, además de sonrisas y felicidad al lado de sus maridos. Un momento muy importante que vivieron en compañía de su padre, el príncipe Carlos, y su abuela, la reina Isabel. Advertisement EDIT POST

