Duelo de estilos entre Clarissa Molina y Geraldine Bazán. ¿Quién gana la batalla? Las protagonistas de la película Los Leones han competido en belleza, glamour y estilo durante la presentación de la cinta este fin de semana en República Dominicana. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El glamour y la elegancia se han dado cita este fin de semana en República Dominicana debido al estreno de la película Los Leones. Dos de sus protagonistas han competido en simpatía pero especialmente en belleza con dos estilos muy diferentes pero muy acertados en ambos casos. Las damas en cuestión son Geraldine Bazán y Clarissa Molina, una rubia y una morena que han paralizado el tráfico con unos modelitos muy acordes para la ocasión. Las actrices han derrochado buen gusto en los diferentes eventos con la prensa este fin de semana y nos lo han puesto difícil a la hora de dar veredicto final. La mexicana ha sorprendido con dos modelos teñidos de oro de dos reconocidos diseñadores. El primero es un vestido espectacular de Kriado, minifalda por delante y largo por detrás, con el que ha acaparado todas las miradas en la noche del estreno. Posteriormente ha optado por un conjunto de Giannina Azar no menos impresionante donde deja al descubierto gran parte de su cuerpo con las transparencias. Nuestra querida Clarissa tampoco se ha quedado atrás y ha optado por dos modelos perfectos para su figura. La dominicana eligió a la misma diseñadora que Geraldine para ambas noches, Giannina Azar. La primera impactó con un jumpsuit negro brillante, escote de vértigo y con gran parte de su espalda al descubierto que le sentaba de lujo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No menos glamuroso fue su posterior elección para la siguiente puesta en escena ante los medios. En esta ocasión se decantó por un vestido color blanco a lo diosa griega con unas transparencias que dejaban dilucidar sus espectaculares piernas. Ambas actrices no sólo compartieron conjuntos elegantes y perfectos a los que no podemos sacarles un pero, sino que deslumbraron con sus peinados, a veces recogidos, otras sueltos y un maquillaje ideal para cada momento. Por encima de su belleza y buen gusto, destacó su alegría, simpatía y felicidad por vivir unos días tan llenos de buen rollo y compañerismo. ¡Felicidades a todo el equipo de Los Leones por el éxito! Advertisement

