Duelo de bikinazos entre Lili Estefan y Clarissa Molina. ¡Las chicas de El Gordo y la Flaca encienden las redes! Las dos caras femeninas del programa disparan la temperatura en traje de baño durante su viaje a las exóticas playas de República Dominicana. ¿Quién gana el duelo? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El equipo de El Gordo y la Flaca se trasladó esta semana a Samaná, en República Dominicana, y nos están regalando momentos divertidísimos. Pero el instante que más LIKES y ojos con corazones ha acaparado es el que han compartido dos de las mujeres más consentidas del programa, Lili Estefan y Clarissa Molina. Enfundadas en un mega sexy traje de baño al estilo de Baywatch, los guardacostas más deseados de la televisión, las compañeras se mostraron más sensuales y atrevidas que nunca. Aunque hay una notable diferencia generacional, la cubana dejó claro que no hay edad para la sensualidad y no tiene nada que envidiar a nuestra querida Clarissa. Sólo hay que echar un vistazo a esta imagen para darse cuenta de que ambas, por igual, pueden presumir de tener tipazo de diez que ha hecho la delicia de los instagramers. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Les separa una generación y casi 25 años de diferencia pero ¡cualquiera lo diría! A sus 52 años Lili tiene un cuerpazo increíble y unas curvas de lo más peligrosas. Eso sumado a su alegría e ilusión por todo lo que hace la convierten en una contrincante difícil para Clarissa. La dominicana es preciosa por dentro y por fuera y juntas forman un dúo de bellezas que nos ha vuelto a enamorar. Entre ellas no existe rivalidad alguna, por el contrario, su trabajo ha forjado en ellas una preciosa amistad que salta a la vista en estas imágenes, al igual que su sex appeal. ¡Gracias por compartirla! Advertisement

Close Share options

Close View image Duelo de bikinazos entre Lili Estefan y Clarissa Molina. ¡Las chicas de El Gordo y la Flaca encienden las redes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.