Duelo de bikinazos de Kim Kardashian y sus hermanas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian bikini Credit: IG/Kim Kardashian A la hora de probarse un bikini no hay estilo que Kim Kardashian y sus hermanas no se atrevan a probar. ¿Quién crees que luce mejor? Empezar galería Kim Kardashian y Kylie Jenner kim kardashian y kylie jenner en bikini Credit: IG/kim kardashian Kim Kardashian y su multimillonaria hermanita posaron con bikinis casi idénticos, uno en color tabaco y el otro, chocolate ¿quién se ve mejor? 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Kendall Jenner kendall jenner Credit: IG/kendall jenner La top model retomó la tendencia de los colores tierra pero completó el look con botas vaqueas ¡qué tal! 2 de 10 Ver Todo Kim Kardashian kim kardashian en bikini Credit: Ig/kim kardashian El cuerpo curvilíneo de la madre de 4 hijos luce completamente distinto en este tipo de bikini de copas suaves y tonos nude, preferido de las Kardashian. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Kuortney Kardashian kourtney kardashian bkini nieve Credit: IG/kourtney kardashian Y déjenle a la madre de tres derretir la nieve con este posado súper hot, de bikini de tirantes spaghetti y copas suaves, pero en tela metálica que usó para el spring break en Aspen. 4 de 10 Ver Todo Khloé Kardashian khloe kardashian bikini Credit: IG/khloe kardashian La empresaria de moda en el mismo modelito que usó Kourtney ¿a quién le queda mejor este bikini? 5 de 10 Ver Todo Kourtney Kardashian kourtney kardashian bikini spring break Credit: IG/kourtney kardashian Kourtney de nuevo con bikini metálico ¡ni duda cabe de porqué trae loquito a Travis Barker! 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kylie Jenner kylie jenner en bikini Credit: IG/kylie jenner La multimillonaria empresaria de belleza también ha adoptado la onda de las cadenitas amarradas a la cintura y los bikinis que se atan a los costados ¡wow! 7 de 10 Ver Todo Khloé Kardashian khloe kardashian Credit: IG/khloe kardashian La fuera antes 'la gordita' de la familia mantiene un cuerpazo de concurso, especialmente tras la ruptura con Tristan Thompson, padre de su hija True. 8 de 10 Ver Todo Kylie Jenner kylie jenner solo solecito Credit: IG/kylie jenner "Sol solecito, caliéntame un poquito" exclamó así, en castellano, la diva al colgar esta foto de bikini con top tubular y coquetas cadenas a la cintura ¡vaya! 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kendall Jenner kendall jenner bikini selfie Credit: IG/kendall jenner La verdad es que el estilizado y larguísimo talle de la modelo de Fendi, Longchamp y tantas otras firmas se presta para este tipo de bikinis amarrados ¡mira cuántas vueltas se puede dar! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

