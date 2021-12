Dua Lipa le dijo adiós a su larga melena y ahora lleva un moderno corte bob Con este nuevo look la cantante luce más chic y fresca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si de cambiar de look se trata, las famosas se las saben todas. Y es que la mayoría de ellas se cortan el cabello o se cambian el color con mucha facilidad. Lo cierto es que hay muchísimas celebridades que aman jugar con su estilo y a nosotras nos encanta verlas luciendo diferentes. Eso sí, muchas veces lo hacen porque el trabajo se lo exige tal, y en otras ocasiones solo sienten ganas de cambiar. Ahora le tocó el turno a Dua Lipa, quien acaba de sorprender a sus más de 75 millones de seguidores con imágenes en las que muestra su nuevo look. Resulta que la cantante el dijo adiós a su melena, para recibir el nuevo año con un moderno corto bob que la hace lucir mucho más moderna, chic y fresca. "Cerrando el año en el sol y con mi familia de YSL Beauty", escribió Lupa junto a las fotos que publicó en su cuenta de Instgram. "No puedo espera que ustedes vean esto". La joven se encontraba en un lugar paradisíaco dónde al parecer estaba realizando su nueva campaña para dicha marca, de la cual es embajadora. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La artista compartió con sus fanáticos varios paisajes del lugar en dónde se encontraba, al igual que algunas fotos del detrás de cámaras. En una de ellas Lipa aparece con un abrigo negro acolchonado y mostrando unos dulces que disfrutó mientras trabajaba. Dua Lipa, nuevo look Credit: Instagram/Dua Lipa Dua Lipa, nuevo look Credit: Instagram/Dua Lipa En otra imagen la artista lleva un pantalón negro de talle alto y un top negro transparente. El lugar que mostró es sin duda espectacular, pero no podemos negar que Lipa luce increíble con su nuevo corte de cabello. ¿Qué te parece?

